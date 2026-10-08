Bị đau lưng, người đàn ông kê gối khi ngủ, sáng hôm sau liệt hai chân: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Đau lưng nhiều năm nhưng không điều trị triệt để, người đàn ông 30 tuổi bất ngờ bị yếu liệt hai chân, rối loạn đại tiểu tiện sau một đêm ngủ với chiếc gối kê dưới vùng lưng và hông. Các bác sĩ phát hiện cột sống của bệnh nhân đã có nhiều tổn thương nghiêm trọng.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Đặng, 30 tuổi, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), nặng hơn 100kg. Khoảng 3-4 năm trước, người đàn ông này bắt đầu thường xuyên bị đau lưng. Một năm trước, anh được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm có vôi hóa nhưng chủ yếu lựa chọn các phương pháp điều trị bảo tồn như xoa bóp.

Tối 14/9, cơn đau lưng tái phát. Để giảm cảm giác khó chịu, anh kê một chiếc gối dưới vùng thắt lưng và hông rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, anh bất ngờ xuất hiện tình trạng tê hai chân. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm vôi hóa kích thước lớn ở vùng cột sống ngực và thắt lưng. Tình trạng chèn ép tủy sống và thần kinh đã ở mức nghiêm trọng.

Do ca bệnh phức tạp, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 2 thuộc Đại học Y Quảng Châu để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, anh Đặng đã có dấu hiệu rối loạn chức năng đại tiểu tiện, tê vùng đáy chậu và yếu liệt hai chi dưới. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng tổn thương thần kinh cấp tính do tủy sống bị chèn ép, thuộc nhóm bệnh lý cần được xử trí khẩn cấp.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành giải phóng vùng tủy sống và thần kinh bị chèn ép. Sau ca mổ, sức cơ hai chân của bệnh nhân cơ bản trở lại bình thường, tình trạng tê vùng bụng và hai chân giảm rõ rệt. Theo đánh giá của bệnh viện, tình trạng liệt đã cải thiện hơn 80% ngay sau phẫu thuật.

Hiện bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Không thể chỉ nhìn vào chiếc gối để giải thích tình trạng liệt

Trường hợp trên dễ khiến nhiều người lo lắng rằng kê gối dưới lưng khi ngủ có thể gây liệt. Tuy nhiên, về mặt y khoa, không nên hiểu đơn giản như vậy.

Điểm quan trọng trong ca bệnh là người đàn ông vốn đã có bệnh lý cột sống nghiêm trọng, trong đó có thoát vị đĩa đệm vôi hóa và hẹp ống sống. Khi các cấu trúc trong cột sống bị tổn thương, không gian dành cho tủy sống và các dây thần kinh có thể bị thu hẹp. Chỉ cần tình trạng chèn ép tăng lên hoặc xuất hiện thêm yếu tố bất lợi, chức năng thần kinh có thể bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Mỹ (AANS), các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm lớn, hẹp ống sống có thể gây chèn ép các rễ thần kinh. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện yếu hoặc liệt chân, rối loạn cảm giác và bất thường chức năng bàng quang, ruột.

Vì vậy, việc anh Đặng xuất hiện triệu chứng ngay sau một đêm kê gối không đồng nghĩa chiếc gối là nguyên nhân duy nhất gây liệt. Bệnh lý cột sống có từ trước mới là yếu tố nền đặc biệt quan trọng trong trường hợp này.

Đau lưng không phải lúc nào cũng chỉ là đau cơ

Đau lưng là tình trạng rất phổ biến. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đau thắt lưng ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên toàn cầu và là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm khả năng vận động. Phần lớn trường hợp đau lưng là đau không đặc hiệu, có thể cải thiện theo thời gian và điều trị phù hợp. Tuy nhiên, một tỷ lệ người bệnh có nguyên nhân liên quan đến cấu trúc cột sống hoặc các bệnh lý khác cần được đánh giá chuyên môn.

Đặc biệt, đau lưng đi kèm các triệu chứng thần kinh không nên tự điều trị kéo dài tại nhà.

AANS khuyến cáo người bệnh cần được đánh giá y tế khi đau lưng kèm tê, yếu hoặc cảm giác bất thường ở chân, đặc biệt nếu xuất hiện thay đổi chức năng đại tiểu tiện.

Một số dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Hai chân đột ngột tê, yếu hoặc khó vận động.

- Cảm giác vùng mông, quanh hậu môn hoặc bộ phận sinh dục bị giảm, mất cảm giác.

- Khó đi tiểu, bí tiểu hoặc đột ngột không kiểm soát được tiểu tiện.

- Mất kiểm soát đại tiện.

- Đau lưng dữ dội kèm các triệu chứng thần kinh ngày càng tăng.

Đây là những dấu hiệu có thể gặp trong hội chứng chèn ép thần kinh nghiêm trọng, trong đó có hội chứng đuôi ngựa. Theo AANS, đây là tình trạng cần được đánh giá và xử trí khẩn cấp bởi nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt với tổn thương thần kinh lâu dài, bao gồm rối loạn đại tiểu tiện và liệt.

NHS cũng xếp tình trạng đau lưng kèm yếu, tê hoặc đau ở cả hai chân, mất cảm giác quanh cơ quan sinh dục hoặc hậu môn, cùng thay đổi chức năng bàng quang và ruột vào nhóm dấu hiệu cần cấp cứu.

Có nên kê gối dưới lưng khi ngủ?

Kê gối khi ngủ không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Tư thế ngủ và cách nâng đỡ cơ thể có thể được điều chỉnh tùy từng người, đặc biệt khi mục tiêu là tạo cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, không nên coi việc kê gối dưới thắt lưng là một phương pháp điều trị đau lưng có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

WHO nhấn mạnh việc điều trị đau thắt lưng cần dựa trên nguyên nhân và tình trạng cụ thể của người bệnh. Với đau lưng mạn tính, các biện pháp không dùng thuốc như duy trì hoạt động thể chất phù hợp, phục hồi chức năng, điều chỉnh lối sống và đánh giá toàn diện có vai trò quan trọng.

Đặc biệt, những người đã được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, bệnh lý tủy sống hoặc từng có triệu chứng yếu, tê chân không nên tự ý thay đổi tư thế hoặc áp dụng các mẹo trên mạng để điều trị.

Việc một tư thế khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu không có nghĩa tư thế đó phù hợp về mặt điều trị hoặc an toàn khi duy trì trong thời gian dài.

Đau lưng kéo dài, khi nào cần đi khám?

Nếu đau lưng chỉ xuất hiện nhẹ sau khi vận động hoặc làm việc quá sức và không kèm bất thường về thần kinh, người bệnh có thể nghỉ ngơi tương đối, duy trì vận động phù hợp và theo dõi diễn biến.

Ngược lại, nếu đau kéo dài, tái diễn nhiều lần, ngày càng nặng hoặc xuất hiện tê, yếu, đau lan xuống chân, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, khi đau lưng đi kèm yếu hoặc tê cả hai chân, tê vùng đáy chậu, bí tiểu, mất kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện, không nên chờ đợi xem triệu chứng có tự hết hay không. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng và cần được đánh giá khẩn cấp.

Trường hợp của người đàn ông 30 tuổi ở Quảng Châu một lần nữa cho thấy đau lưng không nên chỉ được xử lý bằng những mẹo giảm đau tại nhà, đặc biệt khi người bệnh đã có bệnh lý cột sống từ trước. Điều quan trọng không phải tìm một tư thế "kê gối chữa đau lưng", mà là xác định chính xác nguyên nhân để có hướng điều trị phù hợp.