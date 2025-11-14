HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bị bỏng toàn thân khi quăng câu vướng vào dây điện

Châu Tỉnh |

Tai nạn hi hữu xảy ra khi dây câu vướng đường điện khiến một người đàn ông ở Lâm Đồng bị điện giật bỏng nặng toàn thân

Chiều 13-11, tại một ao câu thuộc thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến một người đàn ông bị bỏng nặng do điện giật.

Thời điểm trên, ông T.V.H. (51 tuổi, người địa phương) mang cần ra ao câu cá. Trong lúc quăng cần, dây cước bất ngờ vướng vào đường dây điện chạy ngang khu vực, khiến dòng điện phóng qua làm ông H. ngã gục tại chỗ, bị bỏng nặng toàn thân.

Bị bỏng toàn thân khi quăng câu vướng vào dây điện- Ảnh 1.

Anh H. đang điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ bỏng khoảng 90%

Người dân xung quanh lập tức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với vết bỏng khoảng 90%.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn điện, đặc biệt tại những khu vực có đường dây điện đi qua nơi người dân thường xuyên sinh hoạt, lao động hoặc câu cá.

