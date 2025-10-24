Bị bố chồng đuổi ra đường, con dâu quyết xét nghiệm ADN, lật tẩy bí mật giấu kín suốt 40 năm

Ông T nghi ngờ đứa cháu trai không phải cháu ruột mình do không có nét gì giống ai trong gia đình. Để “ăn chắc”, ông dẫn cháu trai hơn 5 tuổi đi xét nghiệm ADN. Vài ngày sau, kết quả trả về. Dòng chữ in rõ ràng: “Không cùng huyết thống ông – cháu”.

Cầm kết quả trên tay, ông T chết lặng người. Về tới nhà, ông nổi giận, hất đổ mâm cơm, quát lớn: "Cô nói đi! Thằng nhỏ không phải cháu tôi thì là con ai?"

Con dâu ông T bàng hoàng. Cô không biết chuyện ông từng lén mang cháu đi xét nghiệm. Nước mắt lã chã, chị nói không nên lời. Chị khẳng định bản thân chung thủy, không làm chuyện gì có lỗi với chồng và dòng họ.

Nhưng ông T nhất quyết không tin. Sự giận dữ và tổn thương khiến ông cho rằng cả gia đình ông đã bị lừa dối. Không nghe ai can ngăn, ông đuổi thẳng con dâu và đứa bé ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa.

Chị H (con dâu ông T) ôm con rời đi trong đêm. Câu nói của ông T như nhát dao đâm thẳng vào lòng: “Nếu cô trong sạch, cứ đem thằng nhỏ đi xét nghiệm đi! Kết quả sẽ tự nói tất cả”.

Vài ngày sau, chị H cùng chồng và con đến Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền làm lại xét nghiệm, lần này là giữa con trai và chồng mình. Khi phong bì mở ra, cô chỉ biết bật khóc. Kết quả khẳng định: Hai cha con hoàn toàn cùng huyết thống.

Không để mọi chuyện thêm oan ức, chị đem kết quả tìm gặp ông T.

Ông T cầm kết quả xét nghiệm, sững sờ không nói nên lời. Đêm hôm đó, ông suy nghĩ rất nhiều và sáng hôm sau lặng lẽ đến trung tâm xét nghiệm xin tư vấn.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền, khuyên ông nên xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa ông và con trai để làm sáng tỏ sự thật. Ngay trong ngày hôm đó, ông T quay lại trung tâm, mang theo mẫu tóc của con trai.

Kết quả xét nghiệm khiến ông choáng váng: Hai người không cùng huyết thống cha – con.

Lúc ấy, bí mật 40 năm được hé mở. Hóa ra, trong thời gian mới cưới, khi ông T đi xa, vợ ông có gặp lại người yêu cũ. Trong phút yếu lòng, bà đã không giữ được mình. Bà mang thai nhưng vì danh dự gia đình, vì nỗi sợ định kiến, bà giấu kín. Ông T vẫn nghĩ đó là con mình, chưa bao giờ nghi ngờ. Cho đến tận bây giờ, tờ ADN giữa “ông và cháu” mới vô tình làm bật ra sự thật đau lòng ấy.

Sau khi rõ sự thật, ông T đã xin lỗi con dâu. Ông cũng chấp nhận tha thứ cho vợ và vẫn coi chồng chị H là con ruột của ông.

Theo bà Nga, sự bao dung của ông T là rất hiếm có. Nhờ sự bao dung đó mà hạnh phúc gia đình được giữ gin. Tuy nhiên, không ít những cặp đôi không chấp nhận được sự lừa dối đã phải kết thúc cuộc hôn nhân do tờ kết quả ADN.