Bí ẩn loài thỏ mọc ‘sừng’ khiến nhiều người rùng mình

Bức ảnh này do Sở Tài nguyên Thiên nhiên Iowa cung cấp cho thấy một con thỏ đuôi bông miền Đông đã chết do nhiễm virus Shope papilloma

Một nhóm thỏ ở Colorado với những khối u kỳ dị giống sừng có thể trông như xuất hiện trong một bộ phim kinh dị kinh phí thấp, nhưng các nhà khoa học cho biết không có lý do gì để hoảng sợ — những con thỏ này chỉ nhiễm một loại virus tương đối phổ biến.

Những con thỏ cottontail được phát hiện gần đây ở Fort Collins bị nhiễm virus Shope papilloma, một loại virus phần lớn vô hại, gây ra những khối u giống mụn cóc nhô ra trên mặt chúng, trông như những chiếc sừng đang phát triển.

Những bức ảnh lan truyền đã khơi dậy nhiều biệt danh thiếu thiện cảm, bao gồm “thỏ Frankenstein” và “thỏ zombie”.

Tuy nhiên, bệnh này không phải là hiện tượng mới; virus từng góp phần tạo cảm hứng cho truyền thuyết jackalope hàng thế kỷ ở Bắc Mỹ và là nhân tố thúc đẩy nghiên cứu khoa học gần 100 năm trước.

Virus ở thỏ được đặt theo tên Tiến sĩ Richard E. Shope, giáo sư tại Đại học Rockefeller, người phát hiện bệnh ở các con thỏ vào những năm 1930.

Tin về việc phát hiện những con thỏ này ở Fort Collins, cách Denver khoảng 105 km về phía bắc, bắt đầu thu hút chú ý sau khi cư dân nhìn thấy chúng quanh thị trấn và đăng ảnh.

Bà Kara Van Hoose, phát ngôn viên của Colorado Parks and Wildlife, nói với The Associated Press rằng cơ quan này đã nhận được các cuộc gọi báo cáo về những con thỏ xuất hiện ở Fort Collins.

Bà Van Hoose cho biết không hiếm gặp thấy thỏ nhiễm virus, đặc biệt vào mùa hè, khi bọ chét và ve, những tác nhân truyền virus, hoạt động mạnh nhất. Bà nói: virus có thể lây từ thỏ sang thỏ nhưng không lây sang các loài khác, gồm người và thú nuôi.

Những khối u trông giống mụn cóc nhưng có thể trông như sừng nếu chúng phát triển dài hơn, bà Van Hoose cho biết. Chúng thường không gây hại cho thỏ, trừ khi xuất hiện ở mắt hoặc miệng và cản trở việc ăn uống.

Hệ miễn dịch của thỏ có thể chống lại virus và khi đã đánh bại được, các khối u sẽ biến mất, bà nói.