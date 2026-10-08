BHXH Việt Nam thông báo nóng danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT: Cái tên đứng đầu nợ gần 50 tỷ đồng

Danh sách hàng chục nghìn đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vừa được công khai, tính đến hết ngày 30/9/2026.

Theo thông tin được BHXH công khai trên Cổng thông tin điện tử, danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới nhất gồm 23.688 đơn vị.

Số liệu được tạm tính đến hết ngày 30/9/2026, theo C12-TS lấy ngày 5/10/2026. Đây là danh sách công khai chính thức của cơ quan BHXH trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, số tiền chậm đóng, trốn đóng tại một số đơn vị lên tới hàng chục tỷ đồng. Trường hợp đứng đầu danh sách ghi nhận số tiền khoảng 49,9 tỷ đồng. Những vị trí tiếp theo lần lượt có số tiền khoảng 29,8 tỷ đồng, 27,2 tỷ đồng, 21,3 tỷ đồng, hơn 19,3 tỷ đồng và trên 17 tỷ đồng.

Không chỉ số tiền, dữ liệu công khai còn cho thấy tại một số đơn vị có hàng trăm lao động liên quan. Vì vậy, câu chuyện chậm đóng bảo hiểm không đơn thuần là một khoản nghĩa vụ tài chính chưa được thực hiện đúng thời hạn, mà có thể gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người lao động. Để tra cứu danh sách đầy đủ cụ thể, có thể truy cập Cổng thông tin điện tử chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Cái tên dứng đầu danh sách nợ cơ quan Bảo hiểm gần 50 tỷ đồng

Danh sách có tới 23.688 cái tên

Chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm bị xử lý thế nào?

Một điểm đáng chú ý của hệ thống pháp luật hiện hành là hành vi chậm đóng và trốn đóng BHXH, BHTN đã được quy định cụ thể hơn trong Luật BHXH 2024, thay vì chỉ được nhìn nhận chung dưới cách gọi quen thuộc là "nợ bảo hiểm".

Theo thông tin phổ biến chính sách của BHXH Việt Nam, với hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN, người sử dụng lao động trước hết phải đóng đủ số tiền còn thiếu. Bên cạnh đó, đơn vị vi phạm phải nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày, tính trên số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng.

Tùy tính chất và mức độ, hành vi vi phạm còn có thể bị xử phạt hành chính. Riêng hành vi trốn đóng, nếu đủ điều kiện theo quy định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các đơn vị vi phạm cũng không được xem xét trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

Đối với BHYT, Luật BHYT năm 2024 cũng bổ sung quy định tương ứng về chậm đóng, trốn đóng. Theo BHXH Việt Nam, ngoài việc phải đóng đủ số tiền còn thiếu và khoản tiền tính theo mức 0,03%/ngày, tổ chức, người sử dụng lao động vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

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Đáng chú ý hơn cả là trách nhiệm đối với chi phí khám, chữa bệnh của người lao động.

BHXH Việt Nam cho biết, trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng BHYT khiến người lao động không có thẻ BHYT, đơn vị sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT mà người lao động đã phải tự chi trả trong khoảng thời gian này.

Quyền lợi người lao động có thể bị ảnh hưởng

Việc doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm có thể kéo theo những vướng mắc khi người lao động cần giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam từng đánh giá tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH tại các doanh nghiệp có thể ảnh hưởng tới việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT của người lao động.

Trong thực tế, quá trình tham gia BHXH là căn cứ quan trọng để giải quyết nhiều quyền lợi như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quyền lợi dài hạn liên quan đến lương hưu. Với BHYT, việc tham gia đầy đủ lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi khi người lao động đi khám, chữa bệnh.

Bởi vậy, phía sau những con số hàng chục tỷ đồng xuất hiện trong danh sách công khai có thể là quyền lợi của số lượng lớn người lao động cần được bảo đảm.

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Người lao động nên chủ động kiểm tra ngay quá trình đóng bảo hiểm

Thay vì chỉ phát hiện vấn đề khi cần làm thủ tục hưởng chế độ, người lao động được khuyến nghị thường xuyên theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của chính mình.

Ngày 23/9/2026, BHXH Việt Nam cũng đã có thông tin hướng dẫn về việc tra cứu tình trạng chậm đóng BHXH. Theo cơ quan này, người lao động có thể chủ động kiểm tra quá trình tham gia qua VssID, VNeID, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các kênh hỗ trợ của cơ quan BHXH. Việc kiểm tra thường xuyên giúp phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận và bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Khi kiểm tra, người lao động nên chú ý thời gian tham gia BHXH có liên tục hay không, mức tiền lương làm căn cứ đóng và đặc biệt là các tháng gần nhất đã được cơ quan BHXH ghi nhận đầy đủ hay chưa.

Người lao động được khuyến nghị thường xuyên theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của chính mình (Ảnh BHXH)

Trong trường hợp thông tin trên ứng dụng VssID chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu bất thường, BHXH Việt Nam hướng dẫn người lao động phản ánh với cơ quan BHXH nơi đang tham gia hoặc cơ quan BHXH địa phương để được kiểm tra, cập nhật.