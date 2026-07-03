Better Choice Awards chính thức trở lại, mở ra mùa giải thứ tư dưới tinh thần xuyên suốt "Better, not the Best", tôn vinh những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày thay vì chạy theo một đáp án hoàn hảo duy nhất.

Better Choice Awards chính thức khởi động mùa giải thứ 4. Ngay từ dòng tựa, giải thưởng đã neo mình vào triết lý dẫn đường xuyên suốt bốn mùa: Better, not the Best. Không tìm kiếm sản phẩm đắt nhất, mạnh nhất hay nổi tiếng nhất, Better Choice Awards chọn cách tôn vinh những sản phẩm thực sự phục vụ đúng nhu cầu của người dùng, một tiêu chí nghe đơn giản nhưng lại khó đạt hơn nhiều so với việc chạy theo thông số.

Better Choice Awards 2026 mở màn, hành trình mùa thứ 4 chính thức bắt đầu

Nền tảng được xây từ ba mùa giải trước

Đây không phải lần đầu Better Choice Awards xuất hiện. Giải thưởng đã đi qua ba mùa liên tiếp, 2023, 2024 và 2025, mỗi năm lại mở rộng quy mô tổ chức lẫn độ phủ truyền thông. Mùa giải gần nhất, 2025, khép lại bằng đêm Gala tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc, với sân khấu 1.500 chỗ ngồi và màn trình diễn ô tô điện trên một sàn catwalk riêng, một quy mô hiếm thấy với một giải thưởng dành cho người tiêu dùng. Ba mùa giải đó chính là nền tảng uy tín để Better Choice Awards bước vào năm thứ tư với vị thế khác hẳn một giải thưởng mới ra mắt.

Điều làm nên trọng lượng của Better Choice Awards nằm ở cách giải thưởng được tổ chức. Đây là giải do VCCorp đồng tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, sự kiện thường niên khởi động từ ngày 1/10. Sự kiện được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ bảo trợ truyền thông, và đã hai lần được livestream trực tiếp trên chính kênh này, mức độ đồng hành mà không nhiều giải thưởng tiêu dùng nào có được.

Khoảnh khắc khai mạc Better Choice Awards 2025

Thị trường sản phẩm mỗi năm lại dày đặc hơn. Hàng chục mẫu điện thoại ra mắt, xe mới liên tục xuất hiện, ứng dụng tài chính số ngày một nhiều. Giữa lượng lựa chọn khổng lồ đó, người tiêu dùng Việt ngày càng cần một bộ tiêu chí đáng tin để ra quyết định, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hay độ nổi tiếng của thương hiệu. Đó cũng là lý do cơ chế chấm giải của Better Choice Awards luôn kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và bình chọn thực tế từ cộng đồng, để kết quả phản ánh đúng nhu cầu sử dụng hàng ngày chứ không phải thông số trên giấy.

Điểm mới của mùa giải thứ 4

Mùa 2026 mang chủ đề Innovation Beyond Borders, đi cùng một thay đổi đáng chú ý về cấu trúc: toàn bộ hệ thống giải được phân bổ lại thành bốn trục lớn, trong đó Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, dành riêng cho những doanh nghiệp có đóng góp vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm tiêu dùng, hướng tới hạ tầng và năng lực quốc gia. Hành trình chính thức bắt đầu với giai đoạn teasing từ 1/7, họp báo công bố vào 2/8, mở cổng bình chọn từ 20/8 đến 20/9, trước khi khép lại bằng đêm Gala vào 3/10.

Mùa giải thứ tư của Better Choice Awards đã chính thức mở màn. Trong loạt bài tiếp theo, chúng tôi sẽ điểm lại những thương hiệu từng thắng giải tại Better Choice Awards 2025 và điểm qua bước đột phá của họ trong năm 2026, để thấy rõ hơn hành trình từ một danh hiệu đến giá trị thực trên thị trường.

Ông Phạm Xuân Hà – Trưởng Ban tổ chức Better Choice Awards phát biểu, chia sẻ về sứ mệnh và ý nghĩa của Better Choice Awards 2025

Trong khi thời điểm mở nhận hồ sơ chính thức đang đến gần, việc đăng ký quan tâm ngay từ bây giờ sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị và cập nhật đầy đủ các thông tin của Better Choice Awards 2026.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký để nhận thông tin từ Ban tổ chức trước khi cổng nhận hồ sơ chính thức mở vào ngày 2/8 thông qua các hình thức dưới đây:

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