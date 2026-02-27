Bệnh viện nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ nhiều năm ở Cần Thơ sẽ tái khởi động ngày 2/3

UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục để tái khởi động , đảm bảo hoàn thành Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ ngay trong năm 2026, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang dang dở.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Y tế làm việc với các nhà thầu thực hiện các thủ tục để tái khởi động dự án, thời hạn hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công thực tế tại công trường chậm nhất là ngày 27/2.



Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, đã tổ chức nhiều cuộc họp thương thảo với Liên danh nhà thầu để tháo gỡ các vướng mắc của Hợp đồng EPC. Hiện, các bên đã cơ bản đạt được thỏa thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Sở Y tế Cần Thơ dự kiến khởi động lại việc thi công Dự án Bệnh viện Ung bướu Thành phố vào ngày 2/3 tới. Mục tiêu đưa bệnh viện vào hoạt động ngay trong năm nay.

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ khởi công từ năm 2017, quy mô 500 giường bệnh, vốn đầu tư khi đó hơn 1.700 tỷ đồng, do Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tới năm 2022, sau khi đã gần xong phần thô toà nhà chính dự án đã tạm dừng thi công vì nhiều vướng mắc.

Để khởi động lại dự án, mới đây Cần Thơ đã điều chỉnh lại dự án, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo dự án không tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ, UBND TP. Cần Thơ đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ thủ tục cho dự án.