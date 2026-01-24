HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bệnh viện K phát đi thông báo mới

Ngọc Minh |

Mới đây, Bệnh viện K đã có thông báo mới về việc phê duyệt đề cương thử nghiệm thuốc mới điều trị ung thư phổi.

Cụ thể, Bệnh viện K vừa được phê duyệt triển khai đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III về phác đồ điều trị mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR.

Theo đó, nghiên cứu mang tên TROPION Lung15 là thử nghiệm ngẫu nhiên, nhãn mở, làm mù nhà tài trợ, so sánh hiệu quả của Dato-DXd kết hợp hoặc không kết hợp Osimertinib với phác đồ hóa trị liệu bộ đôi có platinum. Đối tượng tham gia là người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn, đã tiến triển bệnh sau khi điều trị bằng Osimertinib trước đó.

Thử nghiệm do TS.BS Phạm Tuấn Anh (Bệnh viện K) làm nghiên cứu viên chính, đã được Hội đồng Đạo đức các cấp và Bộ Y tế phê duyệt cho phép triển khai theo Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 02/6/2025.

Đại diện Bệnh viện K cho biết, toàn bộ quá trình nghiên cứu được thực hiện theo các hướng dẫn Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) của Bộ Y tế Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thử nghiệm lâm sàng.

Việc triển khai thử nghiệm mở ra cơ hội để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị mới, tiên tiến bên cạnh các phác đồ điều trị thường quy đã được phê duyệt. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được sàng lọc kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn nghiên cứu trước khi tham gia.

Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông điệp cảnh báo từ một ca bệnh 24 tuổi
Tags

bệnh viện K

thuốc ung thư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại