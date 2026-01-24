Bệnh viện K phát đi thông báo mới

Cụ thể, Bệnh viện K vừa được phê duyệt triển khai đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III về phác đồ điều trị mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR.

Theo đó, nghiên cứu mang tên TROPION Lung15 là thử nghiệm ngẫu nhiên, nhãn mở, làm mù nhà tài trợ, so sánh hiệu quả của Dato-DXd kết hợp hoặc không kết hợp Osimertinib với phác đồ hóa trị liệu bộ đôi có platinum. Đối tượng tham gia là người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn, đã tiến triển bệnh sau khi điều trị bằng Osimertinib trước đó.

Thử nghiệm do TS.BS Phạm Tuấn Anh (Bệnh viện K) làm nghiên cứu viên chính, đã được Hội đồng Đạo đức các cấp và Bộ Y tế phê duyệt cho phép triển khai theo Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 02/6/2025.

Đại diện Bệnh viện K cho biết, toàn bộ quá trình nghiên cứu được thực hiện theo các hướng dẫn Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) của Bộ Y tế Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thử nghiệm lâm sàng.

Việc triển khai thử nghiệm mở ra cơ hội để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị mới, tiên tiến bên cạnh các phác đồ điều trị thường quy đã được phê duyệt. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được sàng lọc kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn nghiên cứu trước khi tham gia.