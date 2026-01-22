Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông điệp cảnh báo từ một ca bệnh 24 tuổi

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc suy sinh dục thứ phát – tình trạng rối loạn nội tiết có thể gây vô sinh và nhiều hệ lụy sức khỏe nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

“Tôi nghĩ mình chỉ dậy thì muộn”

Bệnh nhân nam, 24 tuổi, tìm đến Đơn vị Nam học – Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng lo lắng vì “mãi chưa thấy mình giống đàn ông”. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không có ria mép, không mọc lông tại vùng kín, tinh hoàn nhỏ như trẻ em.

Bệnh nhân cho biết đã nhận thấy sự khác biệt từ nhiều năm trước, song chủ quan cho rằng bản thân chỉ “dậy thì muộn theo cơ địa” nên không đi khám. Chỉ đến khi tâm lý ngày càng mặc cảm, tự ti, người bệnh mới quyết định tìm đến cơ sở y tế.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc suy sinh dục thứ phát – một dạng rối loạn nội tiết cần được can thiệp y tế sớm.

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tuổi dậy thì bình thường ở nam giới thường bắt đầu trong khoảng từ 9 đến 14 tuổi. Nếu sau 14 tuổi cơ thể vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu phát triển đặc trưng, cần đi khám sớm để sàng lọc các bất thường.

Ảnh minh họa.

Nhận biết dậy thì bình thường và suy sinh dục

Theo các bác sĩ, có thể phân biệt hai tình trạng này qua một số dấu hiệu điển hình:

Dậy thì bình thường: Cơ quan sinh dục: Tinh hoàn to (trên 4 ml), dương vật phát triển; Giọng nói: Trầm hơn, vỡ giọng; Diện mạo: Mọc râu, ria mép, lông mu và lông nách; Hình thể: Cơ bắp nở nang, chiều cao tăng nhanh.

Suy sinh dục: Cơ quan sinh dục: Tinh hoàn nhỏ, mềm, dương vật nhỏ; Giọng nói: Giọng cao, thanh, trong trẻo; Diện mạo: Không có râu, không lông mu và lông nách; Hình thể: Thân hình cao gầy, tay chân dài hoặc xuất hiện vú to giả nữ.

Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, suy sinh dục không chỉ khiến người bệnh tự ti về ngoại hình mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu điều trị muộn.

Trong đó, đáng lo ngại nhất là:

- Nguy cơ vô sinh: Tinh hoàn không phát triển, không sản sinh tinh trùng.

- Loãng xương sớm: Thiếu hormone sinh dục nam làm mật độ xương suy giảm, tăng nguy cơ gãy xương từ sớm.

- Tác động tâm lý: Người bệnh dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, lo âu, thậm chí trầm cảm.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, suy sinh dục dẫn đến chậm dậy thì thường xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất là nguyên nhân tại tinh hoàn, bao gồm các bất thường di truyền như hội chứng Klinefelter, tình trạng tinh hoàn ẩn hoặc biến chứng sau mắc quai bị.

Thứ hai là nguyên nhân từ hệ thần kinh trung ương, khi tuyến yên hoặc vùng dưới đồi không phát tín hiệu nội tiết cần thiết để kích hoạt hoạt động của tinh hoàn.

Hiện nay, nhờ sự phát triển của y học, phần lớn các trường hợp suy sinh dục có thể điều trị hiệu quả bằng liệu pháp nội tiết thay thế nếu được phát hiện kịp thời.

Việc can thiệp đúng thời điểm giúp kích thích sự phát triển của cơ quan sinh dục, bảo tồn khả năng sinh sản, cải thiện mật độ xương và nâng cao sức khỏe toàn thân.

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu khuyến cáo nếu nam giới đã qua 14 tuổi mà chưa xuất hiện các dấu hiệu dậy thì, cần đi khám chuyên khoa sớm để được tư vấn và can thiệp kịp thời, tránh những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Qua trường hợp bệnh nhân này, Bệnh viện Bạch Mai cũng phát đi thông điệp cảnh báo với các bậc phụ huynh và mọi người đừng vì sự chủ quan "đánh cắp" tuổi dậy thì ở nam giới.