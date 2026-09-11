Bệnh viện E sẽ đối thoại với bệnh nhân sau phản ánh 'kẹp tiền để xạ trị sớm'

Bệnh viện E dự kiến tổ chức cuộc họp đột xuất với người bệnh đang xạ trị vào chiều nay để lắng nghe các phản ánh, bất cập trong quá trình điều trị.

Trao đổi với báo chí, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết cuộc họp này được tổ chức trên cơ sở hoạt động Hội đồng người bệnh vốn được bệnh viện duy trì định kỳ nhằm lắng nghe phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh.

“Tuy nhiên, nhân sự việc này, chúng tôi sẽ tổ chức riêng cuộc họp đột xuất với nhóm người bệnh xạ trị để xem người bệnh có phản ánh, trao đổi gì không”, ông Hựu nói.

Tại cuộc họp, bệnh viện sẽ thông tin rõ về sự việc đang được xác minh, đồng thời đề nghị người bệnh phản ánh những điều chưa hài lòng hoặc những vấn đề cần được điều chỉnh trong quá trình khám, điều trị. “Chúng tôi mong muốn người bệnh tại Khoa Xạ trị, đặc biệt những người đang điều trị bệnh nặng, sẵn sàng phản ánh để bệnh viện xử lý”, ông Hựu nói.

Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận khi có Ban Giám đốc và các bác sĩ tham dự, người bệnh có thể chưa nói hết những điều mình suy nghĩ. Tuy nhiên, cuộc gặp sẽ giúp bệnh viện nắm được những vấn đề chung và có thêm thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Vụ ‘kẹp tiền’ BV E: Dự kiến chiều nay họp với người bệnh xạ trị để nghe phản ánh

Giám đốc Bệnh viện E cũng cho rằng trong thực tế khám, chữa bệnh, có thể bác sĩ, điều dưỡng không trực tiếp vòi vĩnh tiền của người bệnh nhưng vẫn tồn tại tâm lý người bệnh chủ động đưa tiền vì lo bị bỏ quên hoặc không được phục vụ đúng lúc. “ Chúng tôi rất muốn thay đổi điều đó” - TS Hựu nhấn mạnh.

Nếu người bệnh đến đúng lượt nhưng phát hiện có người khác được chen ngang vì bất kỳ lý do gì, cần phản ánh để bệnh viện xử lý. Bệnh viện E hiện tiếp nhận phản ánh của người bệnh qua fanpage. Hàng tuần, hàng tháng, Phòng Công tác xã hội tổng hợp các câu hỏi, phản ánh và những bất cập để báo cáo Ban Giám đốc.

Các phản ánh liên quan đến điều kiện phục vụ, thái độ của nhân viên y tế, thời gian chờ chụp chiếu... cũng được bệnh viện tiếp nhận và tổng hợp để có giải pháp điều chỉnh.

Vụ việc tại Khoa Xạ trị vẫn trong quá trình xác minh và trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được bệnh viện làm rõ. Tuy nhiên TS Hựu khẳng định người bệnh phải được phục vụ theo đúng quy định, công bằng, minh bạch và không phụ thuộc vào việc có đưa tiền hay không.

“Chúng tôi mong muốn thay đổi để người bệnh khi đến bệnh viện không còn phải lo lắng chuyện chuẩn bị phong bì hay những khoản tiền không đúng quy định với tâm lý để được làm sớm hay được yên tâm điều trị” , ông Hựu nói.

Bệnh viện E khẳng định sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh.

Trước đó, theo phản ánh bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E trước khi vào phòng điều trị thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện E họp khẩn, yêu cầu các nhân viên y tế của Khoa xạ trị xuất hiện trong clip phản ánh viết bản tường trình. Bệnh viện cũng tạm đình chỉ công tác của những nhân viên y tế có liên quan, trong đó có Quản lý khoa.

Bệnh viện cũng đã báo cáo, đồng thời mời Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội phối hợp trong quá trình làm rõ vụ việc. Giám đốc Bệnh viện khẳng định sẽ không bao che bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan. Việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Viện cũng đang hoàn tất báo cáo gửi Bộ Y tế.