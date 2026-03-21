Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa triển khai 1 việc, mang lại nhiều lợi ích cho người dân

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) vừa cập nhật tính năng xác nhận Bảo hiểm Y tế (BHYT) ngay trên ứng dụng UMC Care, cho phép người bệnh hoàn tất thủ tục trước khi đến khám, qua đó rút ngắn thời gian chờ tại quầy tiếp nhận.

Theo đó, khi đặt lịch khám trên ứng dụng và thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin thẻ BHYT và phản hồi kết quả để người bệnh chủ động chuẩn bị hồ sơ cần thiết.

Quy trình thực hiện được thiết kế theo từng bước rõ ràng. Người bệnh trước tiên lựa chọn thông tin đặt khám, bao gồm chuyên khoa, bác sĩ và thời gian khám. Tiếp đó, chọn hình thức khám có BHYT và xác định nhóm đối tượng phù hợp, gồm: người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại BV ĐHYD; người tái khám theo hẹn trên đơn thuốc BHYT của bệnh viện; hoặc người có giấy chuyển tuyến đúng quy định.

Ở bước đăng ký bảo hiểm, người bệnh kiểm tra thông tin cá nhân và thẻ BHYT, đồng thời bổ sung hồ sơ theo từng trường hợp. Cụ thể, nhân viên bệnh viện cần đính kèm căn cước công dân; trường hợp tái khám đúng hẹn thường không cần bổ sung hồ sơ; còn người có giấy chuyển tuyến mới phải cung cấp thêm giấy chuyển tuyến cùng giấy tờ tùy thân. Sau đó, người bệnh ký cam kết xác nhận thông tin ngay trên ứng dụng.

Hệ thống hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán như ví điện tử, thẻ ngân hàng, QR Code hoặc thẻ khám bệnh. Sau khi hoàn tất, phiếu khám điện tử sẽ được cấp với đầy đủ thông tin gồm số thứ tự, thời gian, phòng khám và hướng dẫn cụ thể.

Đáng chú ý, hệ thống tự động kiểm tra các thông tin liên quan đến thẻ BHYT như dữ liệu hành chính, thời hạn sử dụng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và mã thẻ. Trường hợp thông tin hợp lệ, người bệnh có thể đến trực tiếp phòng khám theo hướng dẫn; riêng trường hợp có giấy chuyển tuyến mới cần xác nhận tại quầy đăng ký. Nếu thông tin chưa hợp lệ, người bệnh sẽ được hướng dẫn đến quầy tiếp nhận để hoàn tất thủ tục.

Đại diện BV ĐHYD cho biết, việc tích hợp xác nhận BHYT ngay từ khâu đặt khám giúp giảm đáng kể các bước xử lý tại quầy, tiết kiệm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Bên cạnh tính năng mới, ứng dụng UMC Care còn cung cấp nhiều tiện ích như thanh toán viện phí, nhận kết quả cận lâm sàng, quản lý đơn thuốc, theo dõi hồ sơ sức khỏe, lưu trữ lịch sử khám chữa bệnh và nhắc lịch uống thuốc, góp phần hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình điều trị.