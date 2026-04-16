Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM làm một điều ít ai ngờ

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, mỗi năm Khoa Phẫu thuật Tim mạch thực hiện gần 1.000 ca phẫu thuật và can thiệp tim bẩm sinh, trải dài từ trẻ sơ sinh đến trẻ lớn, bao gồm nhiều trường hợp phức tạp.

TS.BS. Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, các bệnh lý như tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch, chuyển vị đại động mạch, thông liên thất lớn gây suy tim hoặc những dị tật có nguy cơ tăng áp phổi sớm… đều cần được phát hiện và điều trị đúng thời điểm.

“Nếu được can thiệp kịp thời, trẻ có thể phát triển gần như bình thường, cả về thể chất lẫn chất lượng sống lâu dài”, bác sĩ Khang nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình vì lo ngại chi phí đã chần chừ thăm khám hoặc trì hoãn phẫu thuật. Điều này có thể khiến bệnh chuyển từ giai đoạn còn điều trị thuận lợi sang giai đoạn nặng hơn như suy tim, tăng áp phổi không hồi phục, thậm chí mất hoàn toàn cơ hội can thiệp triệt để.

Đáng chú ý, các chuyên gia khẳng định: điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện tiên lượng mà còn giảm chi phí về lâu dài. Khi bệnh đã biến chứng, quá trình điều trị thường kéo dài, phức tạp hơn, đồng nghĩa với chi phí tăng cao và rủi ro lớn hơn.

Bác sĩ Khang đang thăm khám cho một trường hợp bệnh nhi.

Nhiều nguồn hỗ trợ giúp “gỡ nút thắt” chi phí

Để giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận điều trị, hiện nay nhiều chương trình hỗ trợ tài chính đã và đang được triển khai. Bệnh viện phối hợp với các quỹ, tổ chức trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ chi phí cho người bệnh.

Một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến như: Trái tim cho em, Nhịp tim Việt Nam, Vết sẹo cuộc đời, Quỹ Chạm yêu thương… cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức xã hội, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tại TP.HCM và các địa phương.

Nhờ sự chung tay này, nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp nặng cần can thiệp sớm hoặc cấp cứu, đã được hỗ trợ kịp thời. Khi đến bệnh viện, gia đình không chỉ được tư vấn chuyên môn mà còn được hướng dẫn kết nối với các nguồn hỗ trợ phù hợp.

Sự phối hợp giữa điều trị y khoa và công tác xã hội đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi, đồng thời giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình.

Một trường hợp điển hình là bé 5 tuổi tại An Giang mắc thông liên thất lớn kéo dài, đã xuất hiện mô xơ gây hẹp đường thoát thất phải. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly thân, bé sống cùng bà lớn tuổi nên việc tái khám gặp nhiều trở ngại.

Nhận thấy nguy cơ bỏ lỡ thời điểm can thiệp, ê-kíp điều trị đã hỗ trợ kinh phí ngay từ lần khám đầu tiên và tiến hành phẫu thuật trong cùng đợt điều trị. Sau phẫu thuật, trẻ hồi phục tốt, được theo dõi tại địa phương, giúp giảm áp lực đi lại và chi phí cho gia đình.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh không nên trì hoãn việc đưa trẻ đi khám và điều trị chỉ vì lo ngại chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực xã hội, cơ hội điều trị vẫn luôn hiện hữu nếu trẻ được tiếp cận y tế kịp thời.

“Đối với trẻ mắc tim bẩm sinh, quyết định thăm khám sớm không chỉ là lựa chọn điều trị, mà còn là cách để bảo toàn một hành trình phát triển bình thường trong tương lai”, bác sĩ Khang nhấn mạnh.