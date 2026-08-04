Bệnh viện có mức độ hài lòng của bệnh nhân cao bậc nhất Việt Nam

Một nghiên cứu độc lập thực hiện tại 5 thành phố cho thấy bệnh viện tư nhân này được nhận biết nhiều nhất tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu do DXL Research & Consulting thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM, 83% người tham gia cho biết nhận biết Vinmec, đưa hệ thống này đứng đầu về mức độ nhận biết trong nhóm bệnh viện tư nhân được khảo sát.

Đáng chú ý, chuyên môn của đội ngũ bác sĩ là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định lựa chọn dịch vụ. Có 63% người tham gia cho biết họ lựa chọn Vinmec dựa trên trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ.

Với nhóm người bệnh điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư, bệnh thần kinh và ghép tạng, 83% đánh giá hài lòng với dịch vụ chăm sóc sau điều trị. Trong nhóm điều trị thông thường, tỷ lệ người bệnh ghi nhận trải nghiệm hậu điều trị tích cực đạt 86%.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng đang xem phim chụp của bệnh nhân (ảnh BVCC)..

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho rằng điều trị bệnh chỉ là một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Theo ông, y học hiện đại cần tiếp tục đồng hành với người bệnh trong quá trình phục hồi, giúp họ trở lại cuộc sống với chất lượng tốt nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinmec cho biết đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, đồng thời triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Trong đó có ca ghép gan cho bệnh nhi nặng 5,3 kg, được giới thiệu là một trong những trường hợp ghép gan ở trẻ có cân nặng thấp nhất Việt Nam; truyền máu bào thai thành công cho thai nhi 17 tuần tuổi; ứng dụng nội soi hỗ trợ điều trị động kinh kháng trị ở trẻ em.

Ở lĩnh vực huyết học, hệ thống cho biết đã làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu kết hợp điều trị cá thể hóa cho người bệnh ung thư máu nguy cơ cao.

Tháng 6/2026, Vinmec ra mắt Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, hướng tới phát triển hệ sinh thái robot đa chuyên khoa.

Những kết quả trên được Vinmec đặt trong chiến lược phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng, ghép tế bào gốc tạo máu, điều trị ung thư đa mô thức, y học tái tạo, y học thể thao và y học chính xác.

Theo Vinmec, hệ thống hiện quy tụ đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Kết quả khảo sát của DXL Research & Consulting cũng nối dài các đánh giá tích cực dành cho thương hiệu này. Theo thông tin từ Vinmec, trong 3 năm liên tiếp, thương hiệu đã tăng hạng trong bảng xếp hạng Brand Finance, từ vị trí 97 lên 86 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.