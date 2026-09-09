Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Do số lượng bệnh nhân quá đông lên tới 10.000 lượt, Bệnh viện Chợ Rẫy gửi lời xin lỗi đến người dân về những bất tiện có thể phát sinh trong thời gian cao điểm.

Ngày 8/9, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh viện vừa ghi nhận số lượng người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 10.000 lượt.

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, trong ngày 7/9, bệnh viện tiếp nhận 8.819 lượt khám bệnh ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vượt qua kỷ lục trước đó là 9.021 lượt người bệnh vào ngày 6/5.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 10.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú - Ảnh: BVCR

Trước áp lực tiếp nhận số lượng người bệnh tăng đột biến, toàn bộ hệ thống vận hành của bệnh viện Chợ Rẫy từ các phòng khám, khu điều trị trong ngày, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cho đến nhân viên hỗ trợ đã được kích hoạt ở mức hiệu suất cao nhất. Để đảm bảo người bệnh được tiếp đón chu đáo và điều trị kịp thời, nhân viên y tế đã luôn túc trực tại các vị trí tiếp nhận, tối ưu hóa quy trình phân luồng nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, đồng thời cố gắng xử lý nhanh nhất cho người bệnh trong suốt quá trình khám và điều trị.

Nhằm chủ động giảm thời gian chờ đợi và tránh mệt mỏi khi lượng người bệnh tăng cao, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người bệnh có thể đăng ký đặt lịch khám trước qua ứng dụng di động (app) "BV Chợ Rẫy" để chọn khung giờ và chuyên khoa mong muốn.

Trong bối cảnh lượng người bệnh tăng cao, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết không tránh khỏi những bất tiện trong quá trình tiếp đón và khám chữa bệnh. Đại diện bệnh viện gửi lời xin lỗi đến người bệnh và thân nhân về những trải nghiệm chưa trọn vẹn trong thời gian cao điểm, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng, chia sẻ và phối hợp của người bệnh cùng gia đình.

Là bệnh viện đa khoa tuyến cuối lớn tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận người bệnh từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đến khám, điều trị, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, cần được chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Nhân viên bệnh viện hỗ trợ người dân xử lý giấy tờ và đăng ký khám bệnh - Ảnh: BVCR

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh, đơn vị này cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân cấp cứu cao kỷ lục.

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ từ 29/8 đến 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.419 lượt cấp cứu, trung bình 284 ca/ngày. Trong đó, ngày 2/9 ghi nhận số ca cấp cứu cao nhất với 304 trường hợp.

Nhóm bệnh nhân thuộc lĩnh vực ngoại khoa chiếm 718 lượt, tương đương trung bình 144 ca mỗi ngày.

Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh viện đa khoa tuyến cuối lớn tại khu vực phía Nam nên số lượng bệnh nhân luôn rất đông - Ảnh: BVCC

Về các trường hợp tai nạn và ngộ độc, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 199 ca tai nạn giao thông, trung bình 40 trường hợp mỗi ngày. Ngoài ra, có 107 ca tai nạn sinh hoạt, 19 trường hợp do đả thương, 13 ca ngộ độc.

Ngoại tiêu hóa và Thần kinh là hai chuyên khoa có số ca phẫu thuật cấp cứu nhiều nhất, cùng 51 trường hợp. Tiếp theo là Chỉnh hình với 43 ca. Các chuyên khoa khác gồm Đa chấn thương 16 ca, Tiết niệu 14 ca, Tai Mũi Họng 12 ca, Ngoại gan mật tụy 11 ca, Mạch máu 6 ca, Lồng ngực 6 ca và Mắt 6 ca.

So với dịp lễ Quốc khánh năm 2025, khi quy đổi về cùng chu kỳ 5 ngày, số bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm nay tăng 4,9%, từ 1.353 lên 1.419 trường hợp.

Số bệnh nhân chuyển mổ cấp cứu tăng mạnh 59,6%, từ 94 lên 150 ca. Tổng số ca phẫu thuật cấp cứu cũng tăng 11,9%, từ 201 lên 225 trường hợp.