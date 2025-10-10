Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Một bệnh truyền nhiễm tăng sau mưa lũ, có ca nguy kịch

Sau đợt mưa lũ kéo dài, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhập viện do mắc bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết, trong đó có không ít trường hợp nguy kịch, bị sốc nặng, xuất huyết nghiêm trọng phải điều trị tích cực. Hiện, bệnh viện đang điều trị cho 17 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, tăng đáng kể so với những tuần trước.

Bác sĩ cho biết, sau mưa bão, nhiều khu vực tại miền Bắc xuất hiện tình trạng nước đọng, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, khiến ca bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh. Trong số bệnh nhân nhập viện có nhiều người ở Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn… với các biểu hiện nặng như giảm tiểu cầu sâu, tràn dịch màng phổi và xuất huyết nội.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Anh V.Đ.L. (34 tuổi, ở Tây Phương, Hà Nội) là một trong những trường hợp điển hình. Sau mưa bão số 10, khu vực nhà anh xuất hiện nhiều muỗi. Anh bị sốt cao, đau đầu, đau vùng hốc mắt, đau mỏi khớp. Dù được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và điều trị tại nhà nhưng sau ba ngày, tình trạng không cải thiện, anh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tiểu cầu chỉ còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng béo phì, anh L. được tiên lượng nặng, nguy cơ gặp biến chứng cao nhưng may mắn anh đã được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tương tự, ông N.V.C. (56 tuổi, ở Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốc, xuất huyết rải rác dưới da, tiểu cầu chỉ còn 5 G/L. Sau khi được hỗ trợ thở oxy và điều trị tích cực, tình trạng bệnh mới tạm thời ổn định. Một trường hợp khác là ông T.V.X (63 tuổi, ở Hưng Yên) cũng được chuyển đến viện trong tình trạng da sung huyết, chấm xuất huyết dưới da, tiểu cầu giảm còn 8 G/L. Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe ông X đã ổn định.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Rất may, các bệnh nhân đều được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ nên chưa xảy ra biến chứng đáng tiếc".

Nguy cơ bùng phát dịch sau mưa lũ

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, những ngày qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc đã làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Nước tù đọng là môi trường lý tưởng để muỗi Aedes aegypti sinh sản, khiến mật độ muỗi tăng nhanh nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, người dân cần diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp môi trường sống, đậy kín vật chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép.

"Những người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, suy thận, người béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi mắc bệnh", bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Bác sĩ Bình cũng khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng sau mưa lũ. Việc chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ tử vong, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.