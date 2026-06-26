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Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng cơ chế đặc thù

N.Dung
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Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được chuyển người bệnh trực tiếp, đồng thời hỗ trợ thu hút nhân lực tới 15,6 triệu đồng mỗi tháng.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32 về cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng cơ chế đặc thù - Ảnh 1.

Tàu hỏa chở bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hành trình Hà Nội - Phủ Lý hằng ngày

Theo nghị quyết, hai bệnh viện được tổ chức theo mô hình bệnh viện đa cơ sở, trong đó mỗi cơ sở được cấp giấy phép hoạt động độc lập. Ngay từ lần cấp phép đầu tiên, cơ sở Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Hai bệnh viện được ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH TP Hà Nội để thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho cả cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Nghị quyết cũng cho phép chuyển người bệnh trực tiếp giữa hai cơ sở và hỗ trợ thu hút nhân lực với mức tối đa 15,6 triệu đồng mỗi tháng.

Đáng chú ý, nghị quyết cho phép chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình; chuyển mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở để thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng riêng.

Giám đốc bệnh viện được phân công viên chức, người lao động làm việc giữa hai cơ sở, bảo đảm tại một thời điểm mỗi người chỉ hành nghề tại một cơ sở. Bệnh viện đồng thời phải cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh BHYT lên Hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, chi phí đưa đón hằng ngày giữa hai cơ sở và hỗ trợ thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được điều động có thời hạn đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Chính sách này không áp dụng với người được tuyển dụng làm việc thường xuyên tại Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng cơ chế đặc thù - Ảnh 2.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Phủ Lý có 325 giường bệnh hoạt động từ ngày 26-6

Ngoài ra, viên chức và người lao động được điều động còn được hưởng khoản hỗ trợ thu hút nhân lực do giám đốc bệnh viện quyết định, tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm tại cơ sở Hà Nội nhưng không vượt quá 15,6 triệu đồng/tháng đối với y, bác sĩ; 12,2 triệu đồng/tháng đối với điều dưỡng và 11,6 triệu đồng/tháng đối với các vị trí phục vụ khác.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ các khoản chi đặc thù đến khi cơ sở Ninh Bình tự bảo đảm được chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31-12-2028.

Sáng nay, "Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên khởi hành đưa gần 500 y bác sĩ về cơ sở Ninh Bình làm việc
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