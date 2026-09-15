Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo cac chiêu lừa đao nhắm vào người bệnh và thân nhân

TPO - Thời gian qua, lợi dụng tâm lí lo lắng, sốt ruột và nhẹ dạ cả tin của người bệnh cùng gia đình, một số đối tượng xấu đã tìm cách chèo kéo, lừa đảo, thậm chí chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai và trên không gian mạng.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo

Một trong những thủ đoạn phổ biến là dụ dỗ người bệnh mua các loại “thần dược”, dược liệu không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường mạo danh là “người nhà bác sĩ”, “người quen của dược sĩ” để tiếp cận bệnh nhân tại khu vực ngồi chờ. Sau đó, chúng đưa ra những thông tin không có căn cứ về các loại “thuốc nam”, “tam thất” hoặc “dược liệu quý”, quảng cáo có khả năng chữa khỏi hoàn toàn các bệnh mạn tính, thậm chí cả bệnh ung thư, rồi bán với giá cao.

Một thủ đoạn khác là giả danh “cò” khám bệnh, hứa hẹn giúp người bệnh “khám nhanh”, “lấy kết quả sớm”. Lợi dụng tâm lý mệt mỏi, sốt ruột hoặc mong muốn được khám sớm của những người bệnh ở xa, các đối tượng có thể đưa ra lời hứa dẫn đi khám tắt, chen ngang thứ tự để thu tiền môi giới. Sau khi nhận tiền, chúng có thể bỏ trốn hoặc đưa người bệnh đến những cơ sở khám chữa bệnh bên ngoài không bảo đảm chất lượng.

Các thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu.

Bên cạnh các hành vi trực tiếp tại bệnh viện, tình trạng giả mạo thông tin của Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng có thể lập tài khoản mạng xã hội sử dụng tên, hình ảnh, logo tương tự bệnh viện để tạo lòng tin, sau đó bán thực phẩm chức năng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến và thu phí trái phép.

Bệnh viện tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết lực lượng an ninh và bảo vệ bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Công an phường, tăng cường lực lượng túc trực và tuần tra 24/7 tại các khu vực trọng điểm, trong đó có các sảnh khám, hành lang và khuôn viên bệnh viện. Việc tuần tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi chèo kéo, gây mất an ninh trật tự hoặc có dấu hiệu lừa đảo người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện duy trì hệ thống loa phát thanh cảnh báo định kì và liên tục tại những khu vực tập trung đông người, giúp người bệnh và người nhà nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng an ninh đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và bàn giao nhiều đối tượng có hành vi chèo kéo, lừa đảo cho cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người bệnh cần tuân thủ quy trình chính thức

Để bảo đảm an toàn về tài sản và sức khỏe trong quá trình khám, chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người bệnh và thân nhân tuyệt đối không giao dịch với các đối tượng trung gian, môi giới không rõ danh tính.

Đối với thuốc điều trị, người bệnh cần thực hiện theo chỉ định và đơn thuốc của bác sĩ, đồng thời chỉ mua thuốc tại hệ thống Nhà thuốc Bệnh viện. Các nhà thuốc chính thức nằm trong khuôn viên bệnh viện đều có bảng hiệu và niêm yết giá công khai.

Đối với việc đăng kí khám, đóng viện phí và nhận kết quả, người bệnh cần thực hiện trực tiếp tại các quầy, bộ phận thủ tục chính thức của Bệnh viện Bạch Mai. Người bệnh không nên đưa tiền, giấy tờ hoặc thông tin cá nhân cho bất kì cá nhân nào tự xưng là “cò bệnh viện”, “người quen bác sĩ” hoặc có khả năng giúp khám nhanh, lấy kết quả sớm.

Bệnh viện cũng lưu ý người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo về thuốc, thực phẩm chức năng hoặc phương pháp điều trị được giới thiệu là có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh nặng, đặc biệt khi những thông tin này không xuất phát từ các kênh chính thống.

Chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chèo kéo hoặc lừa đảo, người bệnh và người nhà cần nhanh chóng thông báo cho nhân viên an ninh, bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần nhất để được hỗ trợ.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Bệnh viện Bạch Mai theo số 096 985 1616.

Người bệnh cũng có thể liên hệ số điện thoại trực của lực lượng bảo vệ tại cơ sở Hà Nội theo số 024.858.55767. Tại cơ sở Ninh Bình, có thể liên hệ An ninh Bệnh viện Bạch Mai theo số 086.530.4566 hoặc hotline của Ban Quản lí tòa nhà, Công ty PSA theo số 032 741 0086.

Để cập nhật thông tin chính xác về hoạt động khám, chữa bệnh và các cảnh báo liên quan, người dân cần ưu tiên theo dõi các kênh thông tin chính thống của Bệnh viện Bạch Mai, gồm website bachmai.gov.vn và Fanpage Facebook Bệnh viện Bạch Mai có tích xanh.