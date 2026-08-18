Bệnh viện Anh khủng hoảng vì nắng nóng cực đoan

Nhiều bệnh viện tại Anh không đủ hệ thống làm mát, khiến nhân viên y tế và bệnh nhân gặp khó khăn trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

Nhiều bệnh viện tại Vương quốc Anh vốn được thiết kế cho khí hậu mát mẻ, không có hệ thống làm mát đủ khả năng ứng phó nắng nóng cực đoan. Nhân viên y tế ghi nhận bệnh nhân đổ quá nhiều mồ hôi khiến kim truyền khó cố định, thuốc có nguy cơ giảm chất lượng, trong khi bác sĩ và y tá kiệt sức vì nóng.

Nhiều nhân viên y tế tại Anh lo ngại điều kiện khám chữa bệnh quá nóng. (Ảnh: Reuters)

Khảo sát thực hiện với nhân viên y tế thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh cho thấy, 83% người tham gia mô tả nơi làm việc là “rất nóng” hoặc “nóng đến mức nguy hiểm”. Hơn hai phần ba cho rằng nhiệt độ cao ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

Fiona Brennan, bác sĩ gây mê tại Cardiff, miền nam Xứ Wales, cho biết điều kiện làm việc trong đợt nóng tháng 6 “khổ sở hơn nhiều” so với thời kỳ đại dịch COVID-19 năm 2020.

Trong tuần nóng nhất, bà Brennan tham gia nhóm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, đột quỵ và những trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng. Phòng phẫu thuật thường được duy trì ở khoảng 20 độ C, độ ẩm dưới 60% nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhiệt độ khi đó lên tới 27 độ C, kèm độ ẩm cao.

“Chúng tôi phải mặc áo chì rất nặng. Tôi ngồi đó, mồ hôi nhỏ thành giọt. Cảm giác vô cùng khổ sở và rất khó chịu” , bà Brennan chia sẻ.

Nắng nóng còn khiến những thao tác y tế thông thường trở nên khó khăn. Miếng dán cố định kim luồn tĩnh mạch không thể bám chắc vào da bệnh nhân vì mồ hôi.

“Mọi thứ cứ bong ra. Chúng tôi liên tục phải kiểm tra để chắc chắn kim không tuột. Chỉ riêng điều đó đã là vấn đề đối với an toàn người bệnh” , bà Brennan nói.

Nhiều ca phẫu thuật phải trì hoãn vì nhiệt độ cao. (Ảnh: Getty Images)

Một số bệnh viện phải hoãn các ca phẫu thuật chưa cấp thiết vì không thể duy trì nhiệt độ an toàn. Thiết bị y tế cũng chịu ảnh hưởng. Các bác sĩ ghi nhận máy móc điều trị ung thư và hệ thống máy chủ công nghệ thông tin gặp trục trặc khi nhiệt độ tăng cao.

Trong khi đó, điều hòa vẫn là thứ xa xỉ tại nhiều cơ sở của NHS. Khảo sát của Hiệp hội Bác sĩ Anh (DAUK) cho thấy chưa đến 5% người tham gia có thể sử dụng điều hòa thường xuyên. Nhân viên tại một số bệnh viện phải làm việc trong phòng thông gió kém, rèm che nắng hỏng và cửa sổ gần như không thể mở.

Leah Hazard, nữ hộ sinh tại Scotland, cho biết khu vực làm việc của bà thậm chí không có cửa sổ.

“Nếu nhiệt độ trong bệnh viện tăng từ 25 lên 30 độ C, tình hình sẽ trở nên phức tạp” , bà nói. “Mọi người mất nước nhiều, căng thẳng và khó chịu hơn” .

Anh ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử hôm 13/8. (Ảnh: Reuters)

Khủng hoảng nắng nóng càng làm lộ rõ vấn đề cơ sở vật chất lâu năm của NHS.

Theo Liên minh Y tế Anh về Biến đổi khí hậu, khoảng 90% tòa nhà bệnh viện ở Anh có nguy cơ quá nhiệt. Nhiều công trình được xây dựng với giả định khí hậu tương đối ổn định và mùa hè không quá nóng.

Nick Watts, cựu Giám đốc phụ trách phát triển bền vững của NHS Anh, cho rằng giả định này “không còn đúng”. Tuy nhiên, việc cải tạo hệ thống thông gió và làm mát trên quy mô lớn đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể, trong khi ngân sách NHS vốn không được thiết kế để trang trải những chi phí như vậy.

Riêng tại nước Anh, hệ thống y tế cần khoảng 15,9 tỷ bảng (21,5 tỷ USD) để xử lý các hạng mục sửa chữa tồn đọng và đưa các tòa nhà về tiêu chuẩn tối thiểu. Xứ Wales và Scotland mỗi nơi cũng tồn đọng khoảng một tỷ bảng chi phí bảo trì.

Đáng chú ý, khoảng 20% các tòa nhà y tế tại Vương quốc Anh được xây dựng trước khi NHS ra đời năm 1948. Nắng nóng vì thế tạo thêm áp lực lên một hệ thống vốn đã đối mặt với cơ sở vật chất xuống cấp và nhu cầu khám chữa bệnh lớn.

Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho rằng NHS cần chuẩn bị cho áp lực mùa hè tương tự cách hệ thống này từ lâu vẫn lập kế hoạch ứng phó mùa đông. Điều đó bao gồm cải tạo các tòa nhà để thích ứng tốt hơn với nhiệt độ cực đoan và chuẩn bị cho lượng bệnh nhân gia tăng.

Các nhân viên y tế cho rằng những thay đổi này ngày càng cấp thiết khi mùa hè nóng hơn có nguy cơ trở thành hiện tượng thường xuyên.

“Nhân viên phải nghỉ ốm, hoặc kiệt sức rồi rời bỏ công việc” , nữ hộ sinh Hazard nói. “Nếu những giai đoạn nắng nóng cực đoan xuất hiện nhiều hơn trong những năm tới, chính phủ và các cơ quan y tế cần bắt đầu lên kế hoạch ứng phó”.