Đây là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên và là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến cuối hàng đầu của Việt Nam.

Đó chính là Bệnh viện Bạch Mai, thành lập năm 1911 tại Hà Nội, có lịch sử 115 năm (tính đến năm 2026).

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai vừa đón nhận chứng nhận hoàn thành dự án ESG, đồng thời công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, hướng tới mô hình bệnh viện xanh, thông minh và nhân văn.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 thể hiện cam kết minh bạch thông tin và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội.

Những con số đáng chú ý

Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị nhận chứng nhận ESG (Ảnh: BVCC)

PGS.TS. Vũ Văn Giáp, phụ trách điều hành Bệnh viện Bạch Mai, cho biết báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 là báo cáo ESG đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai, được xây dựng theo hình thức tham chiếu Bộ tiêu chuẩn GRI 2021, với 3 trụ cột:

- Môi trường (sử dụng năng lượng, nước, quản lý chất thải và phát thải khí nhà kính).

- Xã hội (an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ, điều kiện làm việc và quyền lợi người lao động).

- Quản trị (minh bạch thông tin, quản trị rủi ro, trách nhiệm giải trình và bảo vệ dữ liệu).

Quá trình xây dựng báo cáo có sự tham gia của nhiều đơn vị trong Bệnh viện, từ thu thập, rà soát dữ liệu đến đánh giá các chủ đề trọng yếu. Đáng chú ý, mức độ sẵn có của các nhóm thông tin công bố theo GRI tăng từ 8% lên 67% sau đợt bổ sung dữ liệu tháng 5/2026. Trong đó, dữ liệu quản trị đạt 100%, lĩnh vực xã hội đạt 69% và môi trường đạt 33%.

Từ dữ liệu hoạt động năm 2025, báo cáo ghi nhận tổng lượng phát thải khí nhà kính của Bệnh viện là 21.827 tấn CO₂ tương đương, trong đó điện năng mua vào chiếm 81%. Tổng lượng điện tiêu thụ đạt 26,86 triệu kWh, giảm 5,2% so với năm 2024. Đây là những con số đáng chú ý trong quá trình thực hiện ESG tại bệnh viện.

Kết quả kiểm toán năng lượng năm 2026 đề xuất các giải pháp tiết kiệm với tổng mức đầu tư dự kiến 1.023,6 triệu đồng, có khả năng tiết kiệm 345,4 triệu đồng và giảm 89,4 tấn CO₂ mỗi năm đối với các giải pháp đã được lượng hóa.

Đặc biệt, việc triển khai bệnh án điện tử và chuyển đổi số đã góp phần giảm 58,8% lượng giấy in so với năm 2023, cho thấy hiệu quả của ứng dụng công nghệ trong cải tiến quy trình và sử dụng tài nguyên.

Ở lĩnh vực xã hội, Bệnh viện hiện có 4.563 cán bộ, nhân viên, trong đó lao động nữ chiếm 67,8%. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 98,87%. Đây là những chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng phục vụ và vai trò của nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển bền vững.

Người bệnh được hưởng lợi gì?

Việc triển khai ESG không chỉ hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hay minh bạch trong quản trị mà còn đặt an toàn và quyền lợi người bệnh làm trọng tâm.

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh bệnh án điện tử và chuyển đổi số giúp giảm giấy tờ, hạn chế các khâu xử lý thủ công, tạo thuận lợi hơn trong quá trình tiếp nhận, quản lý và tra cứu thông tin khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc quản trị minh bạch, chú trọng kiểm soát rủi ro và bảo vệ dữ liệu cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân.