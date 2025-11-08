Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP HCM đã lên tới con số 162

Chiều 8-11, liên quan đến vụ ngộ độc sau ăn bánh mì, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM cho biết số bệnh nhân ngộ độc tiếp tục tăng lên 162 ca.



Số bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì tiếp tục tăng

Theo báo cáo, số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì không chỉ từ tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, chi nhánh 1, phường Hạnh Thông Tây mà Sở Y tế còn đã ghi nhận thêm ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại chi nhánh 2 của tiệm nằm trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung.

Các bệnh nhân được phân bố tại 6 bệnh viện. Cụ thể: Trong 3 ngày 6, 7, 8-11, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca, tất cả đều có liên quan đến cơ sở tại địa chỉ đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông. Qua thăm khám, điều trị có 87 ca đã ổn định và xuất viện theo dõi ngoại trú, 13 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 20 ca (19 ca từ cơ sở Nguyễn Thái Sơn, 1 ca từ cơ sở Lê Quang Định). Hiện 13 ca còn nằm viện, trong đó 1 trường hợp đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 36 trường hợp, trong đó 24 ca đang điều trị nội trú. Một bệnh nhân nhập viện từ ngày 5-11 có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng, đang được điều trị nội trú.

Bệnh viện Quốc tế Becamex (Bình Dương) tiếp nhận 5 ca, hiện tất cả đang được điều trị nội trú.

Đáng chú ý, trong số các ca nghi ngộ độc thực phẩm, có một trường hợp là thai phụ ở tuần thai thứ 34, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình và đã ổn định sức khỏe.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Đ.T.T.H đang mang thai 34 tuần 2 ngày, nhập viện với lý do đau bụng sau khi ăn bánh mì.

Bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại chi nhánh Lê Quang Định. Tối 6-11, sau bữa ăn, bệnh nhân bắt đầu đau bụng, tiêu chảy một lần, không sốt. Sáng 7-11, bệnh nhân tiếp tục tiêu chảy thêm một lần (phân vàng, lỏng, không nhầy máu), sau đó hết tiêu chảy và không nôn ói. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân cảm thấy bụng căng và xuất hiện nhiều cơn gò tử cung, không có dấu hiệu sốt, tiểu buốt hay xuất huyết, nên đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức.

Kết quả thăm khám, thai 34 tuần 2 ngày, cân nặng ước tính 2.350 gram, nước ối và Doppler bình thường, 3 cơn gò/10 phút; bạch cầu tăng. Bệnh viện chẩn đoán "dọa sinh non" và chỉ định nhập viện điều trị. Hiện tại, thai phụ đã hết đau bụng, không còn tiêu chảy, các chỉ số thai ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.