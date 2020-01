Bệnh nhân bị tử vong sau khi tiêm mũi giảm đau: Nguyên nhân là do bất thường tim mạch?

Bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp

Liên quan tới sự việc bệnh nhân C.D.H (sinh năm 1977) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau vào ngày 12/1.



Vào chiều ngày 14/11, TS. BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin thêm về sự việc: "Bệnh nhân C.D.H (43 tuổi) tử vong tại bệnh viện là trường hợp rất đáng tiếc. Vì bệnh viện chúng tôi đã không cứu chữa được hết bệnh nhân".

Bệnh nhân H vào viện trong tình trạng đau thượng vị. Với triệu chứng này bác sĩ khám đã nghi ngờ tới triệu chứng trào ngược dạ dày và nhồi máu cơ tim.

Trong đó, hội chứng dạ dày trào ngược khá rõ nét được thể hiện qua các kết quả nội soi. Bệnh nhân đã loại trừ được bệnh nhồi máu cơ tim qua các kết quả xét nghiệm.

Sau khi, điều trị hội chứng dạ dày trào ngược từ thứ 4 đến ngày thứ 6 bệnh nhân xuất hiện có sốt và đau hố chậu bác sĩ nghi ngờ viêm ruột thừa. Bệnh nhân đã được chuyển xuống khoa Ngoại Tổng hợp để tiếp tục theo dõi.

TS. Thường thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Vào khoảng 1h sáng 12/11, bệnh nhân đau nhiều và được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Sau khi tiêm bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngừng tim đột ngột. Dù bác sĩ đã cấp cứu liên tục nhưng không hiệu quả.

Trước thông tin trên mạng cho rằng bác sĩ tắc trách khiến cho bệnh nhân tử vong, TS. BS Thường khẳng định: "Trên thực tế bệnh nhân vào viện với chúng tôi chỉ trong vòng hơn 3 ngày, nhưng đã được xét nghiệm máu 2 lần, nội soi 3 lần, chụp phim 3 lần. Tôi khẳng định không có chuyện bác sĩ tắc trách".

Chia sẻ về nguyên nhân tử vong đột ngột của bệnh nhân bệnh viện đã nghĩ tới 2 nhóm nguyên nhân: chảy máu não và tim mạch.

Sau khi, họp Hội đồng khoa học khả năng đột quỵ rất khó xảy ra. Do bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp và bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trước đó.

"Nhóm nguyên nhân thứ 2 được hội đồng khoa học nghĩ tới nhiều đó là hội chứng tim mạch. Lý do, bệnh nhân ngày đầu vào viên nhịp tim 51, người bình thường trên 70. Phim chụp Xquang chỉ số tim ngực của bệnh hơn to hơn so với bình thường. Bác sĩ đã cho bệnh nhân làm men tim nhưng kết quả bình thường", ông Thường nói.

Ông Thường cho hay, nguyên nhân ban đầu gây ra cái chết cho bệnh nhân được bệnh viện xác định là do bệnh nhân có vấn đề bất thường tim mạch. Vì thời điểm bệnh nhân ngừng tim đột ngột trong suốt 2 tiếng cấp cứu tim bệnh nhân không đập lại. Điều này chứng tỏ bệnh nhân có tổn thương xuất phát từ tim.

Nếu những trường hợp ngừng tim do các nguyên nhân khác trong quá trình cấp cứu tim sẽ đập lại.

Trước đó, trao đổi với phóng viên chị H (vợ anh C.D.H) cho hay, vào ngày 8/1 anh H ở nhà có triệu chứng chóng mặt, đau bụng nên đã được gia đình vào viện.



Trong 3 ngày từ thứ 2- thứ 6 chồng chị H được điều trị viêm dạ dày trào ngược thực quản, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tuy nhiên, tới chiều thứ 6 chồng H vẫn đau và kèm theo sốt bác sĩ kiểm tra khám thấy có biểu hiện nghi ngờ viêm ruột thừa.

Sau đó, anh H đã được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp để theo dõi. Tới đêm thứ 7 anh H được bác sĩ tiêm giảm đau và ngày sau đó anh H tử vong.