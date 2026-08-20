Bệnh nhân 49 tuổi mắc ung thư máu được ghép tế bào gốc thành công tại 1 bệnh viện công ở Việt Nam

Đây là ca ghép thứ 3 thành công, khẳng định việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc của bệnh viện.

Trong điều trị các bệnh lý huyết học ác tính, có những thời điểm người bệnh không chỉ cần một loại thuốc mới hay chi phí điều trị cao, mà cần một phương pháp điều trị chuyên sâu, hiệu quả vượt trội để mở ra một bước ngoặt hoàn toàn mới cho hành trình giành lại sự sống. Ghép tế bào gốc tạo máu chính là một trong những kỹ thuật đỉnh cao như vậy.

Với mục tiêu đưa các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, hiện đại đến gần hơn với người bệnh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã triển khai Đơn vị ghép tế bào gốc tạo máu. Đến nay, với ca ghép thứ 3 được thực hiện thành công, Bệnh viện 19-8 đã khẳng định việc làm chủ hoàn toàn quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hiệu quả điều trị cao và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Bệnh nhân 49 tuổi mắc ung thư máu được ghép tế bào gốc thành công

Ca ghép tế bào gốc thành công thứ 3 là 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1977. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư máu (đa u tủy xương) từ tháng 8/2025. Trải qua nhiều đợt hoá trị, sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được lấy tế bào gốc lưu trữ.

Bệnh nhân 49 tuổi mắc ung thư máu được ghép tế bào gốc thành công. (Ảnh: BVCC)

Đánh giá người bệnh có nguy cơ tái phát sớm, đồng thời phải đối mặt với các tác dụng phụ của quá trình hóa trị, các bác sĩ quyết định thực hiện ghép tế bào gốc nhằm giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn sau điều trị.

Ca ghép tế bào gốc thứ 3 tại Bệnh viện 19-8 được thực hiện hôm 29/7. Sau hơn 20 ngày theo dõi, bệnh nhân hoàn toàn ổn định và được xuất viện ngày 18/8.

Hành trình từ những bước đi căn bản và chắc chắn

Để triển khai thành công một ca ghép tế bào gốc không đơn thuần là thực hiện một thủ thuật y tế. Đằng sau đó là cả một hệ thống quy trình phức tạp, nghiêm ngặt: từ lựa chọn người bệnh, đánh giá trước ghép, huy động, thu thập và bảo quản tế bào gốc, điều trị điều kiện hóa, truyền tế bào gốc, đến kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền máu - chế phẩm máu, chăm sóc dinh dưỡng chuyên biệt và theo dõi mọc mảnh ghép cũng như xử trí kịp thời các biến chứng.

Bệnh viện 19-8 đã lựa chọn con đường đi từng bước vững chắc. Từ việc xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện quy trình chuyên môn, chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, đến đào tạo bài bản đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa... Tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt: An toàn và hiệu quả điều trị của người bệnh phải được đặt lên hàng đầu.

Nền tảng vững chắc đó, cùng sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật chặt chẽ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, là cơ sở để Bệnh viện tiến tới từng bước tự chủ, hoàn toàn làm chủ từng quy trình kỹ thuật và xây dựng lộ trình phát triển bền vững lâu dài.

Bệnh nhân trong ngày xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Từ ghép tự thân đến những kỹ thuật cao hơn

Trong lộ trình phát triển chuyên ngành Huyết học – Truyền máu, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân được xác định là một trong những bước đi quan trọng đầu tiên. Đây là phương pháp đã khẳng định vai trò trong điều trị nhiều bệnh lý, đặc biệt như đa u tủy xương và một số thể u lympho. Từ nền tảng này, lộ trình sẽ tiếp tục mở rộng phát triển theo hướng ghép tế bào gốc đồng loài, ghép tế bào gốc bán thuận hợp cũng như các kỹ thuật tiên tiến khác.

Để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của nền y học thế giới, cùng với việc triển khai Đơn vị ghép tế bào gốc, Bệnh viện 19-8 đang từng bước tiếp cận và phát triển các liệu pháp miễn dịch tế bào, kháng thể đơn dòng đặc hiệu kép... - những hướng điều trị tiên tiến đang thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực huyết học – ung thư trên thế giới.

Điều trị kỹ thuật cao nhưng gần hơn với người bệnh

Một trong những bài toán lớn của y học hiện đại là làm sao để những thành tựu điều trị tiên tiến không chỉ dành cho một số ít người có điều kiện. Tại Bệnh viện 19-8, mục tiêu của việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc không dừng lại ở ý nghĩa chuyên môn. Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và quy trình ngày càng chuẩn hóa giúp chi phí điều trị được kiểm soát ở mức hợp lý hơn, giảm đáng kể gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Đằng sau một ca ghép thành công không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật y khoa, đó còn là những ngày người bệnh được trở về với gia đình, là cơ hội quay lại công việc, là thêm những năm tháng được sống bình yên bên những người thân yêu.