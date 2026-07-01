‘Bé' Xuân Mai thay đổi thế nào ở tuổi 31?

Ít ai biết rằng, trước đây Xuân Mai từng chịu nhiều áp lực vì những lời bình luận tiêu cực về ngoại hình sau sinh. Nữ ca sĩ thừa nhận có giai đoạn mặc cảm, thậm chí không dám ra đường. Vì vậy, màn tái xuất lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc mà còn cho thấy cô đã dần vượt qua những rào cản tâm lý để tự tin xuất hiện trước công chúng, nhận được sự động viên và yêu mến từ nhiều khán giả.