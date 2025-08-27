Bé trai tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Cảnh báo kiểu ăn cực nguy hiểm

Theo truyền thông địa phương, cậu bé 13 tuổi đã bị đau bụng dữ dội, đổ mồ hôi và nôn mửa chỉ 30 phút sau khi ăn ba gói mì ăn liền sống, báo The Sun của Anh đưa tin.

Cậu bé này sống tại Cairo, Ai Cập, đã qua đời không lâu sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng mì đã bị nhiễm độc trước khi cậu bé ăn. Cảnh sát thậm chí đã thẩm vấn người bán mì cho cậu thiếu niên vì lo ngại người này không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thế nhưng, các xét nghiệm và khám nghiệm tử thi sau đó xác nhận rằng sản phẩm không bị nhiễm độc.

Ảnh minh hoạ.

Cái chết của cậu bé được cho là do các vấn đề cấp tính về ruột hoặc tắc nghẽn tiêu hóa do ăn một lượng lớn mì sống.

Mì chưa nấu chín được cho là có thể gây mất nước nghiêm trọng và tắc nghẽn ruột nếu ăn quá nhiều. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về sức khỏe, việc ăn mì ăn liền sống vẫn gia tăng kể từ khi một trào lưu trên mạng xã hội lan truyền.

Những video kỳ quặc với tên gọi "Ăn mì sống" đã thu hút hàng triệu lượt xem trong những tháng gần đây, với nhiều người - chủ yếu là giới trẻ - ăn mì sống như một món ăn vặt.

Xu hướng này bắt nguồn từ việc người dùng mạng xã hội phát hiện mì ăn liền đã được nấu chín sơ qua, nên về mặt kỹ thuật có thể ăn được mà không cần nấu lại, mặc dù các nhà sản xuất vẫn luôn khuyến cáo người tiêu dùng nên nấu chín theo hướng dẫn.

Một cái chết gây sốc tương tự đã xảy ra khi một người đàn ông ăn một bát mì ống sốt cà chua (đã được nấu chín) nhưng để ở nhiệt độ phòng trong suốt nhiều ngày.

Người đàn ông 20 tuổi, được biết đến với cái tên AJ, có các triệu chứng gần như giống hệt thiếu niên Ai Cập, bao gồm đau đầu, đau bụng và nôn mửa nhiều lần.

AJ, đến từ Brussels, Bỉ, đi ngủ vào khoảng nửa đêm và được cha mẹ phát hiện đã tử vong trên giường vài giờ sau đó.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy anh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Vi khuẩn này lây lan vào mì ống sau khi món ăn để ở nhiệt độ phòng trong vài ngày trước khi được tiêu thụ.