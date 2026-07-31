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Bé trai sơ sinh tử vong vì mẹ để quên trong ô tô ở nhiệt độ 47,2 độ C

Chi Chi
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Người mẹ đã "sụp đổ" khi biết tin về sự ra đi của con mình.

Một người mẹ đã bị bắt giữ sau khi con trai sơ sinh của cô được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe hơi giữa trời nắng nóng. Cô cho biết mình đã quên đưa cậu bé vào một nhà trẻ ở bang Georgia, Mỹ.

Cảnh sát khu vực đã được gọi đến Bệnh viện Northside Gwinnett vào khoảng trước 4 giờ chiều ngày 29 tháng 7 sau khi nhận được báo cáo về một đứa trẻ không có phản ứng bị khóa bên trong xe. Họ đã đập vỡ cửa kính để tiếp cận đứa trẻ. Em bé được xác định là đã tử vong trong ghế trẻ em.

Mẹ của đứa trẻ, Deja Coleman, 29 tuổi, làm việc tại bệnh viện và đã bị cáo buộc tội mưu sát độ hai và ngược đãi trẻ em độ hai, cảnh sát cho biết. Cô đã bị đưa đến Trung tâm Tạm giam Hạt Gwinnett.

Trong một cuộc họp báo sau đó, Đại úy Dena Pauly cho biết người mẹ đã gửi hai người con khác của mình tại nhà trẻ nhưng lại quên mang bé sơ sinh vào trong.

Mẹ của đứa trẻ, Deja Coleman, 29 tuổi, làm việc tại bệnh viện và đang phải đối mặt với các cáo buộc mưu sát và ngược đãi trẻ em, cảnh sát cho biết.

Khi các sĩ quan đo nhiệt độ bên trong xe một giờ sau khi đứa trẻ được phát hiện, nhiệt độ lúc đó là 117 độ F (khoảng 47,2 độ C).

Pauly nói rằng người mẹ đã "sụp đổ" khi biết tin về sự ra đi của con mình.

"Hãy chậm lại. Hãy sống chậm lại," Pauly nói. "Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy đảm bảo bạn ngủ đủ giấc. Hãy đảm bảo bạn đang chăm sóc bản thân để có thể chăm sóc cho các con của mình."

Nguồn: Atlanta News First

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