Bé trai 5 tuổi suýt thiếu oxy giữa đêm vì "bảo bối nuôi con" này: Tuyệt đối đừng dùng bừa bãi!

Trước đó, một tin đồn liên quan đến người nổi tiếng đã khiến chủ đề “thở bằng miệng” leo lên top tìm kiếm.

Kéo theo đó, cụm từ “miếng dán chỉnh thở miệng rất cần thiết” cũng trở thành từ khóa hot.

Nhiều cư dân mạng khoe mình đã mua sẵn miếng dán chỉnh thở miệng cho con.

Hiện nay, hầu như ai cũng biết tác hại của việc thở bằng miệng:

Ảnh hưởng ngoại hình Làm giảm chất lượng giấc ngủ Lâu dài có thể tác động đến chiều cao, trí nhớ, thậm chí thành tích học tập

Chỉ cần thấy con ngủ há miệng là nhiều phụ huynh lo lắng, tìm mọi cách để con “ngậm miệng lại”.

Vì vậy, trên mạng xuất hiện một “thần khí” được quảng cáo giúp chỉnh thở miệng – miếng dán bịt miệng khi ngủ.

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm này bán rất chạy, có cửa hàng tiêu thụ hơn chục nghìn đơn.

Tuy nhiên, dù thở bằng miệng có hại, phụ huynh cũng đừng vội vàng mua “dụng cụ chỉnh sửa” về dùng cho con, càng không nên tự ý sử dụng.

Tháng 6 năm ngoái từng có một tin khiến nhiều người lo lắng: Một đứa trẻ vì hay ngủ há miệng nên bị dán băng dính kín miệng, suýt dẫn đến thiếu oxy.

Điều quan trọng nhất là phải hiểu đúng và khoa học về thở bằng miệng.

Đặc điểm khuôn mặt thường gặp ở trẻ thở bằng miệng

Những nha sĩ có kinh nghiệm đôi khi có thể nhìn mặt đoán trẻ có khả năng thở miệng. Một số đặc điểm thường thấy gồm:

Môi trên hơi trề, có xu hướng lật ra ngoài

Khoảng cách giữa môi trên và mũi ngắn

Dễ lộ lợi khi mở miệng

Cằm thụt vào (hàm dưới lùi)

Răng mọc không đều

Quầng thâm mắt (do chất lượng giấc ngủ kém)

Cách tự kiểm tra trẻ có thở bằng miệng hay không

Cách 1:

Khi trẻ ngủ say, nhẹ nhàng khép kín môi trên và dưới của trẻ trong 5 phút.

Nếu trẻ vẫn giữ được trạng thái khép môi, khả năng thở miệng thấp. Nếu trẻ khó chịu, giãy giụa, lật mình hoặc tỉnh giấc, cần cảnh giác nguy cơ thở bằng miệng.

(Lưu ý: Cách này có thể làm trẻ tỉnh giấc.)

Cách 2: Phương pháp giấy

Xé một mảnh giấy nhỏ, đặt gần miệng và mũi trẻ khi ngủ say, quan sát độ rung để xem luồng khí đi ra từ đâu.

Cách 3: Phương pháp gương

Đặt một chiếc gương nhỏ dưới mũi rồi dưới miệng trẻ khi ngủ. So sánh lượng hơi nước đọng lại:

Nếu hơi nước ở mũi nhiều hơn → thở bằng mũi bình thường

Nếu ở miệng nhiều hơn → có thể là thở bằng miệng

Ba cách trên giúp cha mẹ tự kiểm tra tương đối chính xác.

Lưu ý: Nếu trẻ chỉ há miệng nhưng không có luồng khí qua miệng thì chưa thể kết luận là thở bằng miệng, có thể chỉ là thói quen mở miệng.

Làm sao để “chỉnh” thở bằng miệng một cách khoa học?

Thông thường có các cách sau:

1. Khám chuyên khoa

Đưa trẻ đến khoa Tai – Mũi – Họng để xác định nguyên nhân:

Viêm mũi? Amidan phì đại? VA (adenoid) quá phát?

Từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật nếu cần.

2. Tập luyện khép miệng

Cho trẻ tập các hoạt động như:

Thổi còi Thổi kèn nhỏ Ăn kẹo mút (thỉnh thoảng) Nhai kẹo cao su và thổi bong bóng

Những bài tập này giúp tăng cường vận động môi, lưỡi và cơ má.

3. Chú ý khi vận động

Khi tập thể dục, nhiều người có thói quen há miệng thở dốc. Hãy tập dần thói quen thở bằng mũi để cải thiện tình trạng này.

Lời khuyên quan trọng

Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu thở bằng miệng kéo dài, đừng tự ý mua miếng dán hay dụng cụ chỉnh sửa trên mạng. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện uy tín để kiểm tra xem có vấn đề về đường thở hay bệnh lý tiềm ẩn không.

Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng cụ thể để đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất. Việc “bịt miệng” trẻ một cách tùy tiện có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến thiếu oxy.

Chăm sóc con cần khoa học, đừng vì lời quảng cáo “thần kỳ” mà đặt con vào rủi ro.

Nguồn: Sohu