Bé trai 3 tuổi bị sùi mào gà trên mặt, bác sỹ nói do dùng chung khăn tắm

Gia đình hoảng sợ khi nốt sùi mào gà xuất hiện trên mặt bé trai; sau khi tra xét kỹ, bác sỹ xác định bé bị lây bệnh do thói quen dùng chung khăn tắm trong gia đình.

Ca bệnh lâm sàng này được chuyên gia tiết niệu nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) Cố Phương Du chia sẻ. Bệnh nhân mới chỉ 3 hoặc 4 tuổi nhưng đã xuất hiện các nốt mụn cóc nhọn - thường được gọi là sùi mào gà - trên mặt. Sau khi truy tìm nguồn lây nhiễm, nguyên nhân được xác định là do thói quen dùng chung khăn tắm trong gia đình.

Người ông của bé đã nhiễm virus HPV sau khi đến “khu đèn đỏ”. Do gia đình dùng chung khăn tắm nên virus lây sang cháu trai. Người bà vô cùng tức giận khi biết được nguyên nhân sự việc.

Bé trai 3 - 4 tuổi bị nổi mụn sùi mào gà trên mặt, có khả năng liên quan đến thói quen dùng chung khăn tắm trong gia đình. (Ảnh minh họa do AI tạo ra)

Bác sỹ Cố Phương Du cho biết, bệnh nhân nhỏ tuổi vẫn có thể được điều trị sùi mào gà, nhưng điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ tái phát trong tương lai. Do đó, bên cạnh tuân thủ điều trị, việc theo dõi liên tục cũng rất cần thiết ở giai đoạn này.

Các bé trai được khuyến nghị tiêm vaccine ngừa HPV sau khi đủ 9 tuổi (theo hướng dẫn về tiêm chủng HPV tại Đài Loan, độ tuổi phù hợp để tiêm là từ 9 đến 45 tuổi, và việc tiêm phòng có thể thực hiện theo diện được chỉ định hoặc tự chi trả).

Sùi mào gà - còn gọi là mụn cóc sinh dục dạng bông cải - là bệnh do nhiễm virus HPV (human papillomavirus) gây ra. Trong một bài viết phổ biến kiến thức trên trang web phòng khám của mình, bác sỹ Cố Phương Du giải thích rằng loại bệnh này chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, thời gian ủ bệnh kéo dài và tỷ lệ tái phát cao.

Các tổn thương thường xuất hiện ở vùng sinh dục hoặc hậu môn, nhưng các vùng da hoặc niêm mạc khác cũng có thể xuất hiện sùi mào gà. Bệnh có thể khởi phát ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở những người có hoạt động tình dục. Các hành vi tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình và tình trạng suy giảm miễn dịch kéo dài làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Dù cơ thể đã nhiễm bệnh, các dấu hiệu bất thường có thể không xuất hiện ngay lập tức. Khi mới hình thành, các nốt sùi mào gà thường rất nhỏ và khó phát hiện bằng mắt thường. Hơn nữa, chúng thường không gây đau hay ngứa ở giai đoạn đầu, với thời gian ủ bệnh kéo dài từ khoảng 1 đến 8 tháng. Do đó, bệnh có thể tồn tại một thời gian mà không có triệu chứng rõ ràng.

Bác sỹ Cố Phương Du cảnh báo rằng sùi mào gà không thể tự khỏi và người bệnh không nên tự ý cạy hoặc nặn bằng tay trần. Nếu không được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật, các tổn thương có thể dần lớn lên và thậm chí lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Ngay cả khi không nhìn thấy nốt sùi bằng mắt thường, người bệnh vẫn có thể vô tình lây truyền virus cho người khác.

Khả năng lây nhiễm là cao nhất ở giai đoạn tổn thương đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc hoàn tất điều trị cũng không đảm bảo bệnh sẽ không tái phát. Bác sỹ Cố Phương Du cho biết trên thực tế lâm sàng, bệnh nhân thường bị tái phát nhiều lần sau khi điều trị. Do đó, bên cạnh việc điều trị, công tác theo dõi và phòng ngừa cũng quan trọng không kém.

Virus HPV hiện có hơn 200 chủng đã được xác định, được chia thành các chủng nguy cơ thấp và nguy cơ cao dựa trên khả năng gây bệnh. Việc nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao kéo dài hoặc tái nhiễm nhiều lần có thể tiến triển thành các bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư âm đạo và ung thư hầu họng.