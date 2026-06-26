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Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Quảng Trị: Người mẹ nhận lại con

NGUYỄN VƯƠNG
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Sau khi được vận động, người mẹ nhận thức được trách nhiệm của mình, tự nguyện liên hệ và đến cơ quan chức năng nhận lại con để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Liên quan việc bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa ở Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân thu thập thông tin để tìm thân nhân của cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, Công an xã Tân Mỹ xác định được người mẹ của cháu bé.

Bé trai bị bỏ rơi 3 ngày tuổi ở Quảng Trị được mẹ nhận lại sau vận động của Công an - Ảnh 1.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương nhanh chóng xác định được danh tính mẹ ruột của cháu bé bị bỏ rơi và vận động người này nhận lại con. (Ảnh: CA)

Trong quá trình làm việc, lực lượng công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn về tâm lý, hoàn cảnh của người mẹ, góp phần giúp gia đình đoàn tụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động và động viên, người mẹ nhận thức được trách nhiệm của mình, tự nguyện liên hệ và đến cơ quan chức năng nhận lại con để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng vào chiều cùng ngày.

Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá, việc nhanh chóng xác minh, vận động thành công người mẹ nhận lại con không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã Tân Mỹ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn trật tự, an toàn tại địa phương.

Trước đó, khoảng 7h ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ (Quảng Trị) nhận được tin báo của người dân việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên của chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Bé trai bị bỏ rơi 3 ngày tuổi ở Quảng Trị được mẹ nhận lại sau vận động của Công an - Ảnh 2.

Mẩu thư được bỏ lại cạnh cháu bé

Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong chứa một số đồ sơ sinh kèm bức thư.

Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút ”, nội dung bức thư để lại cùng cháu bé.

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