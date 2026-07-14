Bé trai 12 tuổi đã mắc ung thư giai đoạn cuối, bố mẹ đau lòng: "Giá như tôi không cho con ăn chúng"

Ai mà ngờ được, những món ăn khoái khẩu, được bố mẹ xem như "phần thưởng", "sự bù đắp" lại đẩy cậu bé ngây thơ mới 12 tuổi vào bi kịch ung thư giai đoạn cuối. Khi các bạn đang nô nức đến trường, cậu bé đau đớn nằm trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng.

"Sao có thể là ung thư giai đoạn cuối? Con trai tôi mới chỉ 12 tuổi thôi mà!" . Tiếng khóc xé lòng của người mẹ tại một bệnh viện ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) như nhát dao cứa vào tâm trí của bất kỳ bậc phụ huynh nào có mặt. Đứa con trai duy nhất của gia đình vừa nhận "án tử" từ căn bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Đau lòng là khi phát hiện, tế bào ác tính đã di căn khắp phúc mạc và gây tràn dịch ổ bụng nghiêm trọng, tiên lượng rất xấu.

Bác sĩ Trần Dịch Tuyết (Yi-Hsueh Chan) nghẹn ngào kể lại, cậu bé nhập viện trong tình trạng bụng đau quằn quại. Trước đó cả tháng trời, em liên tục bị tiêu chảy, sụt cân cấp tốc nhưng bố mẹ lại chủ quan nghĩ con chỉ bị viêm dạ dày cỏn con nên tự mua thuốc uống ở nhà. Đến khi thấy con đi ngoài ra máu đỏ sẫm, cả nhà mới tá hỏa bế con đến bệnh viện thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Đi khám đau bụng, cậu bé 12 tuổi phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

Hóa ra, vì bận rộn kiếm tiền và xót con xa bố mẹ từ nhỏ, cả nhà đều ra sức bù đắp bằng cách cho tiền để cậu bé tự quyết định thực đơn hằng ngày. Suốt nhiều năm trời, thực đơn của em hoàn toàn vắng bóng rau xanh, thay vào đó là chuỗi ngày "ngập ngụa" trong gà rán, khoai tây chiên, mì ăn liền và trà sữa, nước ngọt có ga uống thay nước lọc.

Khi được bác sĩ giải thích về nguyên nhân con mắc bệnh, bố mẹ cậu bé nhìn nhau không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra. Người mẹ vừa khóc vừa liên tục tự trách mình: "Tất cả là lỗi của mẹ...", "Lẽ ra tôi không nên cho con ăn chúng", "Con trai của chúng tôi bây giờ phải làm sao..."

3 kiểu chiều con nhưng hại con biến bố mẹ thành "đồng phạm" ung thư đại trực tràng

Qua câu chuyện đau lòng này, các chuyên gia gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách nuôi dạy con của nhiều gia đình hiện đại. Đồng thời cảnh báo đừng mắc 3 sai lầm "chiều quá hoá hại con" của bố mẹ cậu bé 12 tuổi này:

1. Để trẻ uống nước ngọt và trà sữa quá nhiều

Lượng đường khổng lồ trong đồ uống công nghiệp này không chỉ gây béo phì mà còn làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột nghiêm trọng. Tình trạng viêm ruột mãn tính kéo dài tạo môi trường lý tưởng cho các tế bào niêm mạc biến đổi cấu trúc, âm thầm hình thành khối u ác tính. Đặc biệt là các khối u tiêu hoá như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Người lớn hay trẻ em đều cần kiểm soát lượng uống, không dùng thay nước lọc.

Chế độ ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân khiến cậu bé 12 tuổi đã ung thư giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

2. Dùng đồ ăn nhanh dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn làm bữa chính

Việc cậu bé này thường xuyên ăn gà rán, khoai tây chiên, mì ăn liền... thay cho bữa ăn chính thời gian dài gây thiếu hụt chất xơ trầm trọng. Chất xơ đóng vai trò như "chổi quét" làm sạch đường ruột, khi thiếu nó thì các chất độc hại từ thực phẩm chiên rán sẽ bám lại trên thành đại trực tràng lâu hơn, đẩy nhanh quá trình ung thư hóa. Chưa kể nó dễ gây tăng cân, rối loạn chuyển hoá và tăng nguy cơ ung thư nói chung.

3. Chủ quan và tự ý dùng thuốc khi trẻ có dấu hiệu bất thường

Giống như bố mẹ của cậu bé trong câu chuyện trên, nhiều cha mẹ vẫn tin ung thư là bệnh của người già nên bỏ qua các dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu hay sụt cân ở trẻ nhỏ. Việc tự điều trị triệu chứng tại nhà mà không đi khám chuyên khoa chính là sai lầm khiến bệnh tình diễn tiến đến mức khó cứu chữa. Chưa kể, bố mẹ cậu bé kể vì con "sợ bác sĩ" nên chiều con, lúc đầu không muốn ép bé đi khám bệnh. Đây là kiểu chiều sai lầm.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại trực tràng?

Bác sĩ Michael Cecchini, chuyên gia ung thư tại Trung tâm Ung thư Yale (Mỹ) cảnh báo, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Bệnh nhân dưới 35 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đã tăng lên mức 12,7% và vẫn đang có xu hướng tăng trung bình 1,7% mỗi năm.

Do đó, việc phòng bệnh cần được thực hiện nghiêm túc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em vốn có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Quan trọng như:

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Hạn chế tối đa thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các loại đồ uống có đường công nghiệp.

- Duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để tăng cường nhu động ruột.

- Đảm bảo giấc ngủ điều độ để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả trong việc tầm soát tế bào bất thường.

- Hạ độ tuổi bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng và thăm khám sức khoẻ thường xuyên. Đồng thời thực hiện nội soi đại tràng định kỳ 2 năm một lần đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Theo dõi sát các dấu hiệu phân có máu, chất nhầy hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa và miễn dịch kém, phụ huynh cần chú ý tới chế độ ăn uống hàng ngày (Ảnh minh họa)

Hệ tiêu hóa của con trẻ vô cùng non nớt và cần được bảo vệ bằng một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng. Hãy ưu tiên thực phẩm nguyên bản giàu chất xơ, cắt giảm tối đa các loại thịt đỏ và đồ uống có đường. Sự chiều chuộng, thỏa mãn cơn thèm ăn nhất thời của con tưởng yêu chiều nhưng về lâu dài hóa ra lại là hành động tàn nhẫn lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sichuan News