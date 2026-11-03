Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Chia sẻ từ gia đình về khoảnh khắc cuối

Theo chia sẻ từ gia đình, vào tối ngày hôm qua - 2/11, bé Gạo vẫn chơi với mọi người bình thường.

Mới đây tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family đăng tải thông báo tin buồn trên nền đen với những dòng chữ ngắn ngủi: “Cảm ơn con đã đến…! Con về với Phật con nhé…! Ba, mẹ và gia đình yêu con…! Cô gái bé nhỏ”.

Bài đăng thông báo trên trang Tép Gạo Family (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin nhanh chóng khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là những ai từng biết đến Gạo qua các video sinh hoạt đời thường của gia đình.

Liên hệ với chị Dịu - bác của bé Gạo - vào trưa ngày 3/11, chị cho biết mình đang trên đường di chuyển từ Đà Lạt lên TP.HCM. Hiện tại bố mẹ bé Gạo và gia đình vẫn đang rất bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Chia sẻ về những khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái, chị kể: “Tối qua con vẫn chơi bình thường. Thường đêm ngủ con hay nằm trên người mẹ, và gần sáng nay cũng vậy. Con khó chịu, con khóc và con nằm trên người mẹ rồi con lịm đi. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu ngay mà không kịp”.

Chị Dịu cũng cho biết thêm, gia đình chỉ mong tin buồn được chia sẻ theo cách nhẹ nhàng nhất, để cháu được ra đi thanh thản.

Bé Gạo (Ảnh: Tép Gạo Family)

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria) - một bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường.

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng con, gia đình đã chia sẻ hành trình chăm sóc Gạo qua kênh Tép Gạo Family. Nhờ những video ấy, cô bé dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người theo dõi. Hình ảnh Gạo trong vòng tay bố mẹ, những khoảnh khắc vui đùa hay sinh hoạt bên người thân được nhiều người nhớ đến bằng sự gần gũi và yêu mến.

Với những người từng dõi theo gia đình, Gạo là cô bé nhỏ nhắn luôn được bố mẹ và người thân dành cho sự chăm sóc, nâng niu. Hành trình của em cũng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng.