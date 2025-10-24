HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bé gái ở TP HCM bị mẹ 25 tuổi và người tình 19 tuổi bạo hành: Tiến hành giám định thương tích

Thanh Thảo |

Bệnh viện đang tiến hành giám định thương tích cho bé gái 9 tuổi. Địa phương cũng đang làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội

Ngày 24-10, một lãnh đạo UBND phường Tân Uyên, TP HCM, cho biết liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị bạo hành, địa phương đang cử người túc trực ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để chăm lo cho bé.

Theo vị lãnh đạo này, bệnh viện đang tiến hành giám định thương tích. Địa phương cũng đang làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Bé gái ở TP HCM bị mẹ 25 tuổi và người tình 19 tuổi bạo hành: Tiến hành giám định thương tích- Ảnh 1.

Bé gái đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 21-10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái Phạm Thị M.T (9 tuổi) tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5 (phường Tân Uyên).

Công an phường Tân Uyên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc, địa phương cũng đã đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bước đầu, người mẹ khai nhận do có tình cảm nên đã cùng con gái dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng H.

Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé M.T không nghe lời nên hai người này đã đánh đập bé gái nhiều lần.

