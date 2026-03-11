Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó dại cắn từ 3 tháng trước

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp trẻ em không qua khỏi nghi liên quan bệnh dại.

Nạn nhân là cháu C.G.H. (6 tuổi, trú thôn 1, xã Kim Phú). Theo thông tin từ gia đình, vào tháng 12/2025, bé H. bị chó cắn vào ngón tay nhưng không có người chứng kiến. Sau đó, vết thương không được xử trí và bé cũng không được tiêm vaccine phòng dại.

Chiều 9/3, cháu H. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nôn, sùi bọt mép, kích thích. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để điều trị.

Cháu bé phát bệnh sau khi bị chó dại cắn hơn 3 tháng - Ảnh: Báo Quảng Trị

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tình trạng của cháu bé được ghi nhận là lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm và nôn liên tục. Các bác sĩ đã chẩn đoán theo dõi viêm màng não và đặc biệt là theo dõi bệnh dại nghi do chó cắn, đồng thời tích cực điều trị.

Tuy nhiên, đến 20h30 cùng ngày, tình trạng của cháu H. xấu đi với các triệu chứng tăng tiết đờm dãi, lơ mơ, kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước, phản xạ ánh sáng kém và sốt cao liên tục. Đến 22h, cháu bé đã ngưng thở, ngưng tim và tử vong.

Theo lời kể của gia đình, cháu H. trước đó không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào cho đến khi các triệu chứng của bệnh dại bùng phát.

Theo lãnh đạo CDC tỉnh, qua xác minh, điều tra, tạm thời chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị con chó trên cắn. CDC tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp với Chi cục Thú y, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn rà soát các hộ nuôi chó, mèo; tuyên truyền vận động Nhân dân quản lý tốt đàn chó, mèo; khi bị súc vật (chó, mèo,...) cắn, nên tới các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại kịp thời.

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vắc xin phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn. Bộ Y tế khuyến cáo:

- Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người, khi đã lên cơn dại là tử vong 100%.

- Phòng tránh không để động vật cắn người.

- Khi bị động vật cắn, phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vắc xin phòng dại.

- Tiêm vắc xin phòng dại ngay cho người bị chó mèo cắn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống bệnh dại cho người.

- Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận (bài thuốc đông y, cổ truyền, gia truyền), hoạt động mê tín dị đoan để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

- Đảm bảo chó, mèo nuôi được tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành thú y.