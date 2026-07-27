Bé gái 52 ngày tuổi tử vong sau 6 giờ bị bỏ ở nhà một mình vì mẹ mải ĐI CHƠI

Bé gái mới 52 ngày tuổi tử vong sau khi bị bỏ lại một mình trong nhà suốt 6 giờ, trong lúc người mẹ rời đi gặp người quen và uống rượu.

Một bé gái 52 ngày tuổi tại Hàn Quốc đã tử vong sau khi bị mẹ để ở nhà một mình trong khoảng 6 giờ. Người mẹ sau đó bị tòa án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với cáo buộc ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Tòa án Hình sự số 15 thuộc Tòa án quận Suwon ngày 23/7 đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo A, một phụ nữ ngoài 20 tuổi. Ngoài án phạt tù, tòa yêu cầu bị cáo tham gia chương trình điều trị hành vi ngược đãi trẻ em trong 40 giờ và cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em trong thời hạn 3 năm.

Vụ việc xảy ra vào tối 29/3 tại quận Yeongtong, thành phố Suwon. Theo cáo trạng, khoảng 23h cùng ngày, A rời khỏi nhà để gặp người quen và uống rượu, trong khi con gái mới 52 ngày tuổi ở nhà một mình.

Đứa trẻ không có người chăm sóc trong khoảng 6 giờ. Sau khi trở về, A phát hiện con có dấu hiệu bất thường và đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên, dù được điều trị, bé gái đã tử vong vào ngày 31/3 do viêm phổi cấp tính.

Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng cho biết, kể từ khi chào đời, bé gái chưa được tiêm bất kỳ loại vaccine nào. Việc chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của trẻ cũng được xem xét trong quá trình điều tra vụ án.

Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi và bày tỏ sự hối hận. Tòa án ghi nhận một số tình tiết liên quan đến hoàn cảnh cá nhân của người mẹ, trong đó có việc cô phát hiện mang thai sau khi chia tay bạn trai, sinh con trong tình trạng chưa có sự chuẩn bị và phải một mình chăm sóc con nhỏ.

Trước khi xảy ra sự việc, A từng nhờ người quen hỗ trợ việc chăm sóc con. Khi phát hiện tình trạng sức khỏe của bé có dấu hiệu bất thường sau khi trở về nhà, cô cũng đã gọi điện báo cảnh sát để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định những yếu tố trên không làm thay đổi mức độ nghiêm trọng của hành vi bỏ mặc trẻ sơ sinh trong thời gian dài.

Theo phán quyết của tòa, trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc và không có khả năng tự bảo vệ khi gặp vấn đề về sức khỏe. Việc để một đứa trẻ mới hơn 50 ngày tuổi một mình trong nhiều giờ đã khiến bé không nhận được sự chăm sóc cần thiết trong thời điểm nguy hiểm.

Tòa án cho rằng bị cáo đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người giám hộ khi để con trong môi trường không đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian dài.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi chia tay cha ruột của đứa trẻ, A là người trực tiếp nuôi con. Hoàn cảnh một mình chăm sóc con nhỏ, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình được xem là một trong những yếu tố được đề cập khi đánh giá bối cảnh vụ việc.

Vụ án cũng thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc về vấn đề hỗ trợ các gia đình đơn thân và những người gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc trẻ sau sinh. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc xử lý trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, việc tăng cường các chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ cũng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những trường hợp tương tự.

Nguồn: nate, daum