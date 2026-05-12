Bé gái 5 tuổi nhập viện, mắt sưng vù sau khi chơi bong bóng xà phòng

Chiều 11/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa điều trị cho một bệnh nhi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính do tiếp xúc với hóa chất từ đồ chơi.

Bệnh nhi là bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột). Trước đó, khoảng 22h ngày 9/5, bé được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng đau hai mắt.

Đôi mắt cháu bé bị sưng vù.

Theo người nhà, trước khi nhập viện, bé chơi trò thổi bong bóng xà phòng và không may để dung dịch dính vào mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, bé bắt đầu ngứa rát, chảy nước mắt liên tục, hai mí mắt sưng đỏ dần.

Dù gia đình nhanh chóng rửa mắt cho bé dưới vòi nước, tình trạng vẫn không thuyên giảm nên đưa con đến bệnh viện trong đêm.

Bác sĩ Trần Thị Mỹ Giêng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, qua thăm khám, bệnh nhi tỉnh táo nhưng cả hai mắt đều sưng đỏ, đau rát và bị viêm kết mạc. May mắn, bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương giác mạc.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định và được xuất viện vào trưa 11/5. Bệnh viện kê thuốc và hẹn tái khám theo dõi thêm.

Theo bác sĩ Giêng, dung dịch bong bóng xà phòng dù chưa xác định rõ thành phần hóa chất nhưng mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nặng.

Sau vụ việc, chị L.T.M.L. (28 tuổi, mẹ bé V.) đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh khác về nguy cơ từ những món đồ chơi không rõ nguồn gốc.

“Trước đây tôi khá chủ quan, thường mua đồ chơi trôi nổi cho con mà không để ý xuất xứ. Đây là bài học lớn với gia đình. May mắn con chỉ bị dị ứng, nếu hậu quả nặng hơn chắc tôi ân hận cả đời”, chị L. chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi một món đồ chơi quen thuộc như bong bóng xà phòng lại có thể khiến trẻ phải nhập viện cấp cứu.