Bé gái 5 tuổi liên tục kêu “đau mông”, đi khám bác sĩ lắc đầu: “Đến muộn rồi!”

Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ. Cha mẹ không chỉ phải lo cho con ăn uống đủ chất, mà còn phải tinh ý nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc và hành vi của con. Bởi có những lúc, chỉ một câu nói vu vơ của trẻ lại là tín hiệu cầu cứu mà người lớn vô tình bỏ qua.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện khiến nhiều phụ huynh giật mình. Cô con gái 5 tuổi của chị bỗng dưng thường xuyên than “mẹ ơi, con đau mông”. Ban đầu, chị cho rằng con chỉ nũng nịu hay nghịch ngợm nên không để tâm. Nhưng vài ngày sau, cơn đau vẫn không dứt, bé bắt đầu sợ đi vệ sinh và có dấu hiệu khó chịu rõ ràng.

Lo lắng, chị đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ lắc đầu nói: “Bé bị viêm âm đạo rồi, tình trạng đã khá nặng. Nếu đến trễ hơn, có thể phải nhập viện điều trị”.

Người mẹ chết lặng. Cô không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ mới 5 tuổi lại mắc bệnh “người lớn” như vậy.

Sau khi tìm hiểu kỹ, bác sĩ phát hiện nguyên nhân nằm ở những thói quen tưởng chừng vô hại:

- Mẹ và con thường xuyên tắm chung bồn tắm.

- Đồ lót của bé và người lớn giặt chung trong máy giặt.

- Có lúc bé mặc lại quần lót chưa kịp thay giặt.

Chính những chi tiết nhỏ này khiến vi khuẩn từ người lớn dễ dàng lây sang trẻ, gây viêm nhiễm vùng kín. Nghe bác sĩ phân tích, người mẹ bật khóc vì ân hận: “Chỉ vì mình sơ ý, mà con phải chịu khổ như vậy.”

Trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái, có làn da và niêm mạc rất nhạy cảm. Chỉ cần chăm sóc không đúng cách, vệ sinh kém hoặc môi trường ẩm ướt là vi khuẩn có thể xâm nhập. Viêm âm đạo ở trẻ nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý 4 điều sau

- Khi con nói “đau”, hãy tin và lắng nghe. Trẻ con không biết cách mô tả cụ thể cảm giác khó chịu, nên “đau”, “ngứa” hay “khó chịu” đều có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý. Thay vì cho rằng con “giả vờ”, cha mẹ nên quan sát kỹ và đưa con đi khám sớm để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.

- Quần áo trẻ em phải giặt riêng. Đừng vì tiết kiệm thời gian mà giặt chung quần áo người lớn và trẻ nhỏ, nhất là đồ lót. Vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng từ người lớn có thể bám lại, gây viêm da hoặc viêm nhiễm sinh dục cho trẻ. Tốt nhất, nên dùng nước giặt riêng dành cho trẻ, phơi đồ dưới nắng gắt và vệ sinh máy giặt định kỳ.

- Tuyệt đối không tắm chung bồn với con. Việc tắm chung tưởng như vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và nấm. Người lớn có thể khỏe mạnh, nhưng vẫn mang trên da những loại vi sinh vật mà cơ thể trẻ chưa có khả năng chống lại. Trẻ nên có chậu tắm, khăn và đồ dùng cá nhân riêng, nước tắm ở nhiệt độ khoảng 37 độ C, không ngâm lâu, và lau khô người ngay sau khi tắm.

- Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần con ăn ngon, ngủ ngon là khỏe mạnh. Nhưng có những bệnh lý ở trẻ, nhất là liên quan đến đường tiết niệu - sinh dục, chỉ thể hiện bằng những dấu hiệu mơ hồ. Khám định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần giúp phát hiện sớm các bất thường, kịp thời điều trị trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Sohu