Bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo ở TPHCM

Ngày 16/11, đại diện UBND phường Phú Định cho biết vụ bé gái bị sặc thức ăn dẫn đến tử vong xảy ra vào trưa 11/12.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường, nạn nhân là bé Đặng Hải M. (sinh ngày 10/11/2022). Thời điểm trên, bé M. ăn tại phòng học kiêm khu vực tổ chức giờ ăn của Lớp Mẫu giáo B.M. Thực đơn bữa ăn trưa gồm cơm trắng, thịt heo kho đậu hũ và canh cải nấu tôm. Đang ăn, bé có biểu hiện ho, sặc khi đang nhai cơm. Bảo mẫu Trần Thị Thanh T. cho biết, đã thấy hạt cơm trào ra từ mũi bé, sau đó lau sạch và cho bé uống nước canh rồi tiếp tục đút ăn.

Sau đó, bé M. được để tự ăn, trong khi cô giáo quay sang chăm sóc các bé khác. Khoảng 10 phút sau, khi quay lại quan sát, cô T. phát hiện bé M. có biểu hiện dựa vào ghế, người nghiêng qua lại, mắt lờ đờ... Nghĩ bé buồn ngủ, cô bế bé ra khu vực rửa mặt, móc thức ăn trong miệng. Nhận thấy tình trạng không cải thiện, các giáo viên đưa bé vào phòng ngủ, vỗ lưng, móc họng và thổi ngạt. Chủ lớp sau đó xuống hỗ trợ ép tim, thổi ngạt nhưng không có kết quả.

Thức ăn bám vào ống nội soi đường thở sau khi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ thất bại (ảnh: BSCC)

Khoảng hơn 11h ngày 11/12, bé M. được chở bằng xe máy đến Trạm Y tế phường Phú Định. Báo cáo (số 208/BC-TYT) của Trạm Y tế ghi nhận: Lúc 11 giờ 32 phút, trẻ nhập trạm trong tình trạng hôn mê sâu, môi và da niêm tím tái, tay chân lạnh, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, không thở, đồng tử giãn, SpO₂ không ghi nhận. Trạm Y tế chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi.

Ê kíp y tế thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, tiêm adrenalin trong khi gọi Trung tâm Cấp cứu 115. Khi kíp cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 tiếp cận, bệnh nhi vẫn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ tiếp tục đặt nội khí quản, duy trì hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch theo phác đồ. Sau hơn 70 phút nỗ lực, trên monitor vẫn không ghi nhận nhịp tim, đồng tử giãn cố định, phản xạ ánh sáng âm tính, nội khí quản có nhiều máu lẫn bọt hồng và thức ăn. Ê kíp buộc phải ngưng hồi sinh, bàn giao thi thể cho công an để phục vụ công tác pháp y.

Trao đổi sau vụ việc, BS-CKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 cho biết khi y bác sĩ đến nơi, bệnh nhi đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. “Chúng tôi đã làm hết sức nhưng điều day dứt nhất là những phút đầu tiên khi tai nạn xảy ra, không ai biết sơ cứu đúng cách” - bác sĩ Tuệ nói. Ông nhận định việc móc họng, cho uống nước và sơ cứu tại chỗ không hợp lý có thể khiến dị vật trôi sâu hơn, làm tình trạng tắc nghẽn đường thở trầm trọng và kéo dài thời gian thiếu oxy não.

UBND phường Phú Định đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động Lớp Mẫu giáo B.M. từ ngày 12/12 để phục vụ điều tra, đồng thời chỉ đạo công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân tử vong. Cơ sở này được cấp phép hoạt động với quy mô 50 trẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở đang nhận chăm sóc 18 trẻ với 1 chủ lớp, 2 giáo viên và 1 cấp dưỡng.