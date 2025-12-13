Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn liên tục 3 gói mì ăn liền chưa nấu

Nạn nhân là một cậu bé đến từ khu vực El Marg, Cairo (Ai Cập). Theo thông tin ban đầu, cậu đã ăn liền ba gói mì ăn liền. Chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội và nôn mửa. Dù được đưa đi cấp cứu, cậu bé không qua khỏi.

Ban đầu, giới chức lo ngại sản phẩm có thể đã bị bảo quản kém dẫn đến hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm nghiệm mì và khám nghiệm tử thi, kết luận cho thấy nguyên nhân tử vong nhiều khả năng nghi do tắc ruột cấp sau khi ăn quá nhiều mì sống cùng lúc.

Các chuyên gia cảnh báo, việc ăn mì ăn liền chưa nấu chín đặc biệt nguy hiểm vì mì có thể trương nở trong hệ tiêu hóa. Trường hợp này, nạn nhân đã ăn tới ba gói mì khô mà không qua chế biến.

Bác sĩ Ruchi Gupta chia sẻ với Pune Pulse: “Mì ăn liền được chế biến với mục đích phải nấu chín trước khi ăn. Việc tiêu thụ chúng ở dạng sống với số lượng lớn có thể gây áp lực nghiêm trọng lên hệ tiêu hóa.”

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, trào lưu ăn mì tôm chưa nấu vẫn đang lan rộng trên mạng xã hội, khuyến khích người tham gia ăn mì dạng này như một thử thách. Các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại rằng xu hướng này đang bình thường hóa hành vi ăn uống nguy hiểm, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Vụ việc tại Ai Cập tiếp tục làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội, đặc biệt khi chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người trẻ.

Nguồn: UNILAD