Bé gái 19 tháng tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Chiều 10-10, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục theo quy định để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi tử vong bất thường khi đang điều trị tại viện.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - nơi bệnh nhi tử vong bất thường khi đang điều trị tại đây

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi P.L.B.N. (19 tháng tuổi; quê xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) vào viện điều trị dị ứng tại Khoa Nội dị ứng - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khoảng 1 tuần nay. Đến thời điểm này, bệnh tình của bệnh nhi đã tiến triển tốt.

Khoảng 6 giờ sáng 10-10, bệnh nhân được tiêm Meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện kết thúc lúc 7 giờ. Sau tiêm, trẻ tỉnh, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường.

Đến 7 giờ 35 phút sau khi ăn cháo (khoảng 10-15 phút) trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc, được các bác sĩ và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng loại bỏ dị vật, mở thông đường thở, tiêm adrenalin.

Dù bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu, nhưng đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với gia đình, gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.