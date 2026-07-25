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Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên 7 tiếng trong xe đưa đón của nhà trẻ giữa trời nắng nóng

Chi Chi
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Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hồi sức cấp cứu, bé gái vẫn không qua khỏi và tử vong ngay tại hiện trường.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng "nguy kịch" bên trong xe tại Almada, khu vực nằm ở bờ nam sông Tagus, đối diện thủ đô Lisbon, vào khoảng trước 16 giờ ngày 23/7.

Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hồi sức cấp cứu, bé gái vẫn không qua khỏi và tử vong ngay tại hiện trường.

Theo lời kể từ bà ngoại của nạn nhân, bé Sofia được giao cho một nhân viên vào khoảng 8 giờ sáng để đưa đến nhà trẻ. Sự việc chỉ được phát giác vào buổi chiều khi người mẹ đến đón con và nhận ra bé không có ở lớp.

Chiếc xe được cho là đã đậu trên đại lộ Avenida do Cristo Rei, phía trước một cơ sở khác chứ không phải nơi bé Sofia theo học.

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ với tờ tin tức Correio da Manha của Bồ Đào Nha, bà ngoại của bé cho biết: "Chúng tôi không hiểu vì sao cháu tôi lại bị bỏ lại trong chiếc xe tại cơ sở không phải nơi bé đi học. Người điều khiển chiếc xe đó đã cướp đi mạng sống của cháu tôi."

Cơ sở sở hữu chiếc xe buýt nhỏ này được xác định là nhà trẻ Colegio Mestre Cuco.

Vào thời điểm phát hiện ra vụ việc vào buổi chiều, nhiệt độ tại Almada rơi vào khoảng 27°C.

Hiện chưa có thông tin về việc bắt giữ cá nhân nào, tuy nhiên lực lượng cảnh sát Policia Judiciaria của Bồ Đào Nha đã vào cuộc chỉ đạo điều tra.

Tháng trước, hai đứa trẻ 2 và 4 tuổi cũng được tìm thấy tử vong trong xe hơi của gia đình tại thị trấn Carpentras, phía đông nam nước Pháp, giữa đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu.

Vào tháng 5 năm ngoái, một bé trai 3 tuổi cũng đã tử vong tại một thị trấn du lịch nổi tiếng ở Tây Ban Nha sau khi bị kẹt trong chiếc xe đỗ dưới nhiệt độ gần 27°C.

Vụ việc đau lòng này xảy ra tại Linares, thuộc tỉnh Jaen, vùng Andalucia - nơi có Bảo tàng Nhà Andrés Segovia vinh danh danh thủ guitar cổ điển nổi tiếng. Thị trấn này nằm gần Baeza và Ubeda, hai địa danh đều được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Nguồn: Metro

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