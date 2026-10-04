Bé 3 tuổi bị bỏng thực quản vì nuốt pin cúc áo: Cần cảnh giác cao độ

Cháu bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị tổn thương nặng do nuốt pin cúc áo, cảnh báo phụ huynh cần kiểm tra đồ chơi và vật dụng chứa pin để tránh nguy hiểm.

Ngày 4/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa cứu chữa cho bé gặp tổn thương nghiêm trọng vì nuốt phải pin cúc áo.

Trước đó, cháu C.N.L. (3 tuổi, trú xã Tân Thành, tỉnh Quảng Trị) được người thân đưa đến bệnh viện sau khi xuất hiện tình trạng nôn ói dữ dội kéo dài, đau rát vùng cổ.

Theo người nhà cho biết, trong lúc chơi một mình, cháu L. không may nuốt phải pin cúc áo. Vì sinh sống ở địa bàn miền núi cộng với đêm tối nên việc di chuyển đến viện mất nhiều thời gian. Từ khi cháu bé xuất hiện tình trạng nôn đến khi nhập viện đã hơn 5h.

Thực quản của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, các bác sĩ đã tiến hành nội soi cho trẻ và phát hiện vùng thực quản bệnh nhi có dị vật là viên pin cúc áo. Viên pin này có dấu hiệu bị biến chất/ăn mòn gây tổn thương viêm loét rất nặng, lan rộng ở thực quản cháu bé.

Ngoài ra, các chất từ viên pin và mô tổn thương kết dính vào vùng loét khiến việc làm sạch và đánh giá tổn thương gặp nhiều khó khăn.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật và tiến hành các biện pháp điều trị cho bệnh nhi.

Hiện, tình trạng bệnh nhi dần ổn định, được chuyển tới khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ khuyến cáo, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt pin cúc áo, đừng chờ xuất hiện các triệu chứng mà cần đưa ngay đến cơ sở y tế. Người thân không tự ý gây nôn, móc lấy dị vật bằng tay hay chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Ngoài ra, phụ huynh hãy kiểm tra cẩn thận, để xa tầm tay trẻ các vật dụng chứa pin cúc áo như điều khiển từ xa, đồng hồ điện tử, đồ chơi có chứa pin cúc áo…