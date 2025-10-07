Bé 2 tuổi nhập viện cấp cứu khi đang đứng chơi xem pháo hoa vui Trung thu

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Ninh Bình cho biết, cho biết, ngày 4/10 đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 2 tuổi không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.

Người nhà của bệnh nhi cho biết, sau khi ăn tối, cháu đứng chơi xem pháo hoa vui Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa pháo bắn trực tiếp vào mắt gây tổn thương.

Tại Bệnh viện mắt Ninh Bình, sau khi thăm khám, Bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết – giác mạc do tia lửa pháo hoa. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc.

Bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo mọi người không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa; chờ pháo bắn hết rồi mới tiếp cận.

Nếu có tai nạn, tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó mà hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất ngay.