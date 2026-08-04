Bắt Tô Văn Cường SN 1978, khám xét nơi ở, thu nhiều trang phục công an, bộ đội

Khám xét nơi ở của Cường, lực lượng Công an thu giữ nhiều bộ trang phục Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cùng một số tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 3/8/2026 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Tô Văn Cường (sinh năm 1978, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của một phụ nữ, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 425 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa năm 2022, Tô Văn Cường tự giới thiệu là cán bộ cấp cao đang công tác tại Hà Nội, có nhiều mối quan hệ với Lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Để tạo vỏ bọc, Cường mặc trang phục Quân đội, mang cấp hàm Đại tá, chụp ảnh treo trong nhà và thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đối tượng Tô Văn Cường - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tin vào những thông tin Cường đưa ra, người phụ nữ đã nhờ đối tượng giúp giải quyết một vụ tranh chấp tài sản. Cường nhận lời và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp để lo chi phí giải quyết công việc. Từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2024, người phụ nữ nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt cho Cường. Tổng số tiền Cường chiếm đoạt là 425.100.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Cường không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi ở của Cường, lực lượng Công an thu giữ nhiều bộ trang phục Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cùng một số tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Tô Văn Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, ai là nạn nhân của Tô Văn Cường với thủ đoạn nêu trên, đề nghị nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: số 02 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thành Trường qua số điện thoại 0786.854.006 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào những đối tượng tự xưng có khả năng “chạy án”, “xin việc”, “can thiệp” hoặc tác động đến quá trình giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước để yêu cầu chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.