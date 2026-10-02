HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của chủ tài khoản kênh TikTok "Minh Sầm Sơn"

Duy Anh
|

Hoàng Quốc Minh, chủ kênh TikTok “Minh Sầm Sơn”, bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi tổ chức các màn livestream thách đấu, sử dụng những hình phạt nguy hiểm để thu hút người xem.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, vào đầu tháng 9/2026, đối tượng Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản kênh tiktok "Minh Sầm Sơn" dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Quốc Minh làm việc tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép ma túy, trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ có hình xăm trổ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện "hình phạt" là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Ngày 29/9, lực lượng Công an triệu tập Hoàng Quốc Minh làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh về tội "Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật".

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan. Qua vụ việc này có thể thấy, khi những nội dung bạo lực bị biến thành công cụ câu kéo sự chú ý, kiếm tiền và nhận quà tặng, các hành vi nguy hiểm rất dễ bị đẩy đi xa hơn. Việc cổ súy, tiếp tay cho những nội dung này không chỉ khiến chúng tiếp tục lan truyền, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người sử dụng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo, không cổ vũ, chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung bạo lực, nguy hiểm. Bởi mỗi lượt tương tác, mỗi khoản tiền hay món quà trao đi để cổ vũ đều có thể trở thành nguy cơ tiếp tay cho những nội dung lệch chuẩn tiếp tục xuất hiện và lan rộng trên không gian mạng. Khi sự tò mò trở thành lượt xem, sự cổ vũ trở thành tiền, cái giá phải trả có thể không còn dừng lại trên màn hình.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau
Tags

tin hình sự

báo công an

Hay độc lạ

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

lệnh tạm giam

quyết định khởi tố

công an thanh hóa

công an điều tra

báo mới

tin nóng

Tin ngắn

chuyển tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại