Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ bé 9 tuổi bị mẹ ruột bạo hành

Hương Chi |

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, bé gái 9 tuổi đã bị mẹ ruột cùng người tình đánh đập dẫn tới nhập viện, nên đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can.

Tối 1/11, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) và Ngô Văn Huy (19 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 17 phê chuẩn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Phạm Thị Bé Như cùng con gái 9 tuổi đến phòng trọ ở với người tình của Như là Ngô Văn Huy tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên , TPHCM.

Quá trình sống chung, bé gái bị mẹ ruột cùng người tình nhiều lần đánh đập gây thương tích.

Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ bé 9 tuổi bị mẹ ruột bạo hành- Ảnh 1.

Vết thương trên cơ thể bé gái

Ngày 21/10 Công an phường Tân Uyên nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc có vụ bạo hành bé gái nên đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện vụ việc, công an đã đưa bé gái đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai lý do đánh đập bé gái vì nói không nghe lời.

Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên đã tạm thời đưa bé vào Trung tâm bảo trợ để tiện chăm sóc, vì không có người thân.

