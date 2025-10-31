Bắt ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu

Ngày 31/10/2025, Báo Công an nhân dân đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh (SN 1982, trú TP. HCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro).

Theo cáo buộc, ông Việt Anh cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, Tổng giám đốc NSH Petro, quốc tịch Australia) đã cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mục đích là để chiếm đoạt các khoản phí, trong đó ông Việt Anh hưởng lợi 81.000 USD.

Ông Nguyễn Việt Anh (phải) và Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Thông tin trên VnExpress, trước đó, ngày 15/10/2025, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, người vừa bị miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc NSH Petro, cũng đã bị bắt tạm giam về cùng hành vi, với tổng số tiền chiếm đoạt của NSH Petro là hơn 4,9 triệu USD.

Việc bổ nhiệm hai người này vào tháng 4/2024 xuất phát từ yêu cầu của ông Ranjit, nhằm tạo sự tin tưởng cho việc gọi vốn và kiểm soát các khoản vay trị giá 720 triệu USD cho NSH Petro.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. HĐQT NSH Petro đã giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty.



