Bắt tạm giam Trần Thị Mùi và Nguyễn Đình Tân

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 31/10 cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (SN 1972, trú tại xã Tam Dương, Phú Thọ). Cả hai bị khởi tố về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 7 bị can khác trong vụ án này.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị phương tiện, công cụ và tuyển người để tiến hành khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Công an thi hành lệnh tạm giam với 2 bị can - Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Đến giữa tháng 7/2025, nhóm đối tượng bắt đầu khai thác. Sau khoảng 10 ngày, hành vi này bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ, phương tiện và vật liệu nổ.

Hành vi của các đối tượng được xác định thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.