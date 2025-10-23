Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (43 tuổi) để điều tra về tội "đưa hối lộ”. Ngoài Quang, Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) cũng bị khởi tố cùng tội danh này và Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "môi giới hối lộ".

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Ngân 98 thực hiện.

Theo đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa cho Lê Sỹ Cường, một người quen ngoài xã hội số tiền 8 tỉ đồng để nhằm mục đích không bị xử lý.

Đến ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp với Viện KSND và công an địa phương đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại phường Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét phát hiện một két sắt trong nhà nhưng chủ nhà không cung cấp mã mở két; sau khi niêm phong và mở ra cơ quan điều tra xác định bên trong có khoảng 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và nhiều tài sản khác.

Ngân 98 bị bắt hôm 13/10 - Ảnh: CA TP HCM

Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định bán thuốc giảm cân kèm "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy, một số mẫu viên collagen giảm cân do Ngân sản xuất có chứa 2hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein. Đây là các chất từng được dùng trong thuốc giảm cân và thuốc nhuận tràng, nhưng đã bị loại bỏ vì có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp và ung thư.

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội; còn Công ty TNHH TMDV ZuBu tại TP Hồ Chí Minh (do mẹ ruột Ngân làm Giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 được cho là "không thành khẩn, quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.