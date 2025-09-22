Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với 2 bị can. (Ảnh: CA)

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977) Trưởng Khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974) Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser, có 235 hồ sơ thuộc đối tượng được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán 273.924.150 đồng, bệnh nhân cùng chi trả 33.153.450 đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả 25.940.000 đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ là 60.324.000 đồng.

Hành vi của hai bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273.924.150 đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân 59.093.450 đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trả lời các cơ quan báo chí. (Ảnh: Thành Tâm)