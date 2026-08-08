Bát súp đại bổ hội tụ bò hàu và đậu bắp khiến các bà vợ đứng ngồi không yên phải nấu ngay cho chồng

Không cần hầm xương hay chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, món súp kết hợp thịt bò, hàu, trứng và đậu bắp đang được nhiều người chú ý nhờ cách chế biến khá lạ. Cách làm chỉ mất khoảng 10-15 phút nhưng vẫn tạo ra một phần súp nóng hổi, có vị ngọt tự nhiên và độ sánh nhẹ đặc trưng.

Thay vì nấu chín tất cả trong nồi, công thức này tận dụng nước đậu bắp đang sôi để làm chín những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn trong tô. Sự kết hợp của thịt bò, hàu, trứng và đậu bắp vốn không quá xa lạ trong bữa ăn hằng ngày, nhưng cách nấu lại khiến món ăn trở nên khác biệt. Thịt bò được thái mỏng, hàu và trứng để nguyên trong tô, sau đó mới chan phần nước đậu bắp vừa đun sôi lên trên. Khi thưởng thức lúc còn nóng, thịt bò mềm, hàu có vị ngọt, trứng béo nhẹ, trong khi đậu bắp vẫn giữ được độ giòn nếu được nấu vừa tới.

Cách nấu khác với những món súp thông thường

Để làm món này, thịt bò có thể thái lát thật mỏng hoặc bằm nhỏ rồi cho vào tô cùng trứng gà, hàu tươi, hành lá, tiêu xay và gia vị tùy khẩu vị. Trong lúc chuẩn bị phần nguyên liệu, đậu bắp được cắt khúc rồi cho vào nồi nước, nấu khoảng 2-4 phút cho vừa chín tới. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn nhưng đủ để đậu bắp tiết ra một phần chất nhầy tự nhiên, giúp nước dùng sau đó có độ sánh nhẹ.

Nguồn: Minan1992

Khi đậu bắp vừa chín, người nấu giữ phần nước ở trạng thái sôi già rồi chan cả nước lẫn đậu bắp vào tô nguyên liệu. Nếu thịt bò được thái đủ mỏng, lượng nguyên liệu vừa phải và nước đủ nóng, sức nhiệt có thể giúp các thành phần trong tô chín trong thời gian ngắn. Cách làm này giúp rút bớt nhiều công đoạn thường thấy ở các món súp, đồng thời tạo cảm giác thú vị khi các nguyên liệu được hoàn thiện ngay trong tô thay vì nấu chín hoàn toàn từ trước.

Phần nước súp cũng là một điểm đáng chú ý của công thức. Chất nhầy tự nhiên từ đậu bắp khiến nước có độ sánh nhất định mà không cần cho thêm bột năng hay các nguyên liệu tạo độ đặc. Khi kết hợp với vị ngọt của hàu, vị đậm đà của thịt bò và độ béo của trứng, phần nước tạo thành một tổng thể khá dễ ăn, đặc biệt khi dùng ngay lúc còn nóng.

Nguyên liệu quen thuộc nhưng được nhiều người gọi là món “đại bổ”

Ngoài cách chế biến khác thường, món súp còn được chú ý bởi sự kết hợp của nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng. Thịt bò và trứng cung cấp protein, đậu bắp bổ sung chất xơ, còn hàu chứa nhiều vi chất, trong đó có kẽm. Vì vậy, món ăn có thể đáp ứng khá nhiều nhóm dinh dưỡng trong một khẩu phần, đồng thời không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ trong quá trình chế biến.

Hàu đặc biệt thường xuất hiện trong những món ăn được nhiều người lựa chọn cho nam giới nhờ hàm lượng kẽm tương đối cao. Khi kết hợp cùng thịt bò và trứng, món súp vì thế được không ít chị em xem như một lựa chọn để bổ sung vào thực đơn cho gia đình, nhất là những bữa ăn cần chuẩn bị nhanh nhưng vẫn muốn có món nóng và giàu đạm. Tuy nhiên, cách gọi “đại bổ” chủ yếu mang tính truyền miệng, không nên hiểu rằng món ăn này có tác dụng đặc biệt hay có thể thay thế một chế độ ăn uống cân bằng.

Sự quan tâm dành cho món súp cũng đến từ chính tính tiện lợi của nó. Không phải mất hàng giờ ninh xương, người nấu chỉ cần sơ chế nguyên liệu, nấu đậu bắp rồi hoàn thiện tất cả trong cùng một chiếc tô. Với những người thường xuyên phải chuẩn bị bữa sáng hoặc bữa tối trong thời gian ngắn, đây là một công thức tương đối đơn giản để đổi vị cho thực đơn gia đình.

Muốn món súp ngon, có vài chi tiết không nên bỏ qua

Đậu bắp nên được nấu vừa chín tới thay vì để quá lâu trên bếp. Khi còn độ giòn, miếng đậu bắp sẽ tạo cảm giác ngon miệng hơn và phần nước cũng chỉ có độ sánh vừa phải. Nếu nấu quá lâu, chất nhầy tiết ra nhiều có thể khiến nước trở nên đặc hơn, đồng thời đậu bắp bị mềm và mất đi phần nào vị ngọt tự nhiên.

Nước dùng cũng cần được đun sôi kỹ trước khi chan vào tô, trong khi thịt bò nên thái thật mỏng để nhiệt độ của nước có thể tác động đều lên nguyên liệu. Tuy nhiên, người nấu không nên mặc định rằng chỉ cần chan nước sôi là thịt bò, trứng và hàu chắc chắn đã chín hoàn toàn. Đặc biệt với hàu tươi, việc lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và đảm bảo chín kỹ vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Dù gồm những nguyên liệu quen thuộc và có giá trị dinh dưỡng, món súp không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Thịt bò và hàu đều có chứa purin, vì vậy người mắc gout hoặc đang cần kiểm soát nồng độ acid uric nên chú ý đến khẩu phần và tần suất sử dụng. Những người mắc bệnh thận hoặc đang được yêu cầu kiểm soát lượng protein trong chế độ ăn cũng nên cân nhắc thành phần món ăn, thay vì sử dụng thường xuyên chỉ vì được truyền miệng là “bổ”.

Với người khỏe mạnh, món súp có thể được xem như một cách làm mới thực đơn hằng ngày hơn là một món ăn có công dụng đặc biệt. Sức hút của công thức nằm ở sự kết hợp giữa nguyên liệu dễ tìm, thời gian chế biến ngắn và cách hoàn thiện khá khác thường. Chỉ với khoảng 10-15 phút, người nấu đã có thể dọn lên bàn một tô súp nóng hổi, có vị ngọt của thịt và hàu, vị béo của trứng cùng phần nước sánh nhẹ từ đậu bắp.