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Triệt phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt Phan Văn Triệu SN 2001 ngay tại khách sạn

Trang Anh
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Tổ công tác đã bắt giữ Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy cùng quê tỉnh Vĩnh Long, tại khách sạn Saysombom.

Công an Hà Nội tối 30/10/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 17/9/2026, từ nguồn tin về một nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, xác định địa điểm giao nhận ma túy tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

Theo công an thành phố, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn Thủ đô.

Đến ngày 19/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Hải quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an phường Xuân Phương nhanh chóng điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

Bắt Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại địa bàn phường Xuân Phương, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, trong ngày 19/9/2026, tổ công tác tại Lào đã bắt giữ Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng quê tỉnh Vĩnh Long, tại khách sạn Saysombom. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Bắt Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy - Ảnh 2.

Lực lượng Công an dẫn độ 02 đối tượng Triệu và Duy về Việt Nam - Ảnh: Công an Hà Nội

Việc triệt phá đường dây, thu giữ tổng cộng hơn 55 kg ma túy là kết quả nổi bật trong công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Chiến công thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí, kiên quyết của lực lượng Công an, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy lớn xâm nhập nội địa, bảo vệ an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt nhân viên quán game Lâm Chí Vỹ SN 2005
Bắt Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy - Ảnh 3.Bắt khẩn cấp Trương Thị Thúy SN 1983 và 5 người

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng.

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